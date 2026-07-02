Miletić prozvao USKOK i institucije: Što ste napravili u ova dva tjedna?

"Što ste u ova dva tjedna poduzeli? Što ste do sada utvrdili? Jesu li započeli izvidi? Je li izuzeta dokumentacija? Jesu li saslušane odgovorne osobe?", zapitao je Miletić u priopćenju, navodeći kako je u svoj kaznenoj prijavi predložio provođenje niza izvida i dokaznih radnji kako bi nadležna tijela provjerila osnovanost svih navoda.