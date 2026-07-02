nakon kaznene prijave
Miletić prozvao USKOK i institucije: Što ste napravili u ova dva tjedna?
Saborski zastupnik Marin Miletić (Most) upitao je u četvrtak USKOK i druge nadležne institucije što su poduzeli dva tjedna nakon njegove kaznene prijave protiv glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača i još nekoliko osoba.
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"Što ste u ova dva tjedna poduzeli? Što ste do sada utvrdili? Jesu li započeli izvidi? Je li izuzeta dokumentacija? Jesu li saslušane odgovorne osobe?", zapitao je Miletić u priopćenju, navodeći kako je u svoj kaznenoj prijavi predložio provođenje niza izvida i dokaznih radnji kako bi nadležna tijela provjerila osnovanost svih navoda.
Miletić je, naime, podnio kaznenu prijavu protiv Krajača, ali i protiv direktora Ureda za marketing Ranka Ćetkovića i još nekoliko osoba zbog sumnje u zakonitost pojedinih postupaka javne nabave, organizacije događaja i raspolaganja sredstvima Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), navodi se u priopćenju.
Miletić navodi da je HOO od 2021. do 2025. godine upravljao s više od 231 milijunom eura javnog novca. Tvrdi i da je HOO u tom razdoblju ostvario rast prihoda s 25,7 milijuna na 68,6 milijuna eura, no, da nije riječ o povećanju nastalom zbog uspješnih marketinških aktivnosti, nego povećanja javnog financiranja.
Pita se i čemu služi Ured za marketing HOO, u kojem je broj zaposlenih, navodi, porastao za 27 posto, ako je HOO „ovisan o državnom proračunu“, te gdje su veliki sponzori.
Podsjeća i na slučaj Vedrana Pavleka i afere u Hrvatskom skijaškom savezu te pita do koje su faze došli izvidi u tom predmetu, u kojoj je fazi postupak Pavlekova izručenja iz Kazahstana, jesu li ispitane sve osobe i istražene sve informacije iz Pavlekova laptopa.
Navodeći da je afera vezana uz Hrvatski skijaški savez i izvlačenje novca iz njega trajala 25 godina, Miletić smatra da je potrebno provjeriti „ulogu svih vodećih ljudi u Savezu u tom razdoblju“, pa i onu Srećka Ferenčaka, svojedobnog predsjednika Saveza.
"Ne tvrdim da je odgovoran za bilo kakvo kazneno djelo, nego smatram da je sasvim logično da se, ako se istražuje razdoblje od 25 godina, provjere svi koji su u tom razdoblju donosili ključne odluke", objasnio je zastupnik.
Dodao je i kako za Ferenčaka simbolički govore da je Pavlekov "skijaški tata", te se zapitao koliko je moguće da nije ništa znao?
„Jer ako govorimo o najvećoj aferi u povijesti hrvatskog sporta, onda hrvatski građani imaju pravo dobiti odgovore“, poručio je Miletić.
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