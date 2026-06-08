Miletić: Podnosim kaznenu prijavu protiv HOO-a

''HOO je, prema posebnim propisima, iz državnog proračuna od 2021. do 2025. dobio više od 231 milijun eura, što je 95 posto ukupno ostvarenog prihoda. Dakle, HOO je obveznik javne nabave. Nasuprot tome, od 519 ugovora koje je HOO sklopio, njih 517 je sklopio bez otvorenog javnog natječaja. Za neke su provodili ograničenu nabavu, neke su stvari nabavljali narudžbenicama'', rekao je Miletić na konferenciji za novinare.