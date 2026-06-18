Most podnio kaznenu prijavu Uskoku protiv HOO-a: "Netko je lagao, netko je prevario državu"

Miletić je iznio podatke da je za "Veliki dan hrvatskog sporta" potrošeno više od 160 tisuća eura. Sastanak Zdravstvene komisije Europskih olimpijskih odbora u Splitu koštao je više od 41 tisuće eura, dok je sastanak Grupe regionalnih olimpijskih odbora u istom razdoblju stajao više od 36 tisuća eura. Domjenak u Parizu tijekom Olimpijskih igara iznosio je oko 11 tisuća eura, a sastanak pravnih savjetnika Europskih olimpijskih odbora gotovo 50 tisuća eura, pri čemu u Mostu tvrde da za dio događaja nema dokaza o njihovom održavanju.