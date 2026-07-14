Prozvao Miletića
Butković objavio snimku iz Sabora: "Marine, gdje si bio na današnji dan prije tri godine? Ako ne znaš, podsjetit ću te..."
Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković prozvao je zastupnika Mosta Marina Miletića zbog kritika vezanih uz pomorsko dobro, podsjetivši ga da je prije tri godine napustio sabornicu uoči glasovanja o Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.
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"Dragi Marine,
imam jedno pitanje za tebe. Gdje si bio na današnji dan prije tri godine? Ako ne znaš gdje si bio, podsjetit ću te 14.7.2023. zajedno s SDP-om, napustio si sabornicu uoči glasovanja o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Otišao si s onima koji su Hiltonu Costabella dali koncesiju da ograde plažu, a nisi glasovao za zakon kojim je trajno zabranjena dodjela takvih koncesija. I ne samo da nisi glasovao za taj zakon, nego među 114 amandmana na njega, nisi predložio nijedan amandman. Toliko ti je bilo stalo da zakon bude bolji. Evo ti i video trenutka, kad si tada napuštao sabornicu. Zaokružio sam te da se lakše nađeš.
Tvoj, Oleg ", napisao je na Facebooku Oleg Butković.
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