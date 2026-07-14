Butković objavio snimku iz Sabora: "Marine, gdje si bio na današnji dan prije tri godine? Ako ne znaš, podsjetit ću te..."

imam jedno pitanje za tebe. Gdje si bio na današnji dan prije tri godine? Ako ne znaš gdje si bio, podsjetit ću te 14.7.2023. zajedno s SDP-om, napustio si sabornicu uoči glasovanja o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Otišao si s onima koji su Hiltonu Costabella dali koncesiju da ograde plažu, a nisi glasovao za zakon kojim je trajno zabranjena dodjela takvih koncesija. I ne samo da nisi glasovao za taj zakon, nego među 114 amandmana na njega, nisi predložio nijedan amandman. Toliko ti je bilo stalo da zakon bude bolji. Evo ti i video trenutka, kad si tada napuštao sabornicu. Zaokružio sam te da se lakše nađeš.