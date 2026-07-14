SLUČAJ HILTON
Žestoki sukob Butkovića i Miletića: Od PPD-a do ograđenih plaža
Na prozivke ministra Olega Butkovića da je prije tri godine, 14. srpnja 2023., napustio sabornicu uoči glasanja o novom Zakonu o pomorskom dobru, zastupnik Marin Miletić (Most) uzvratio mu je da je taj dan Most u Saboru "nakon mjeseci borbe protiv energetske mafije želio odsjeći glavu hidri PPD-a".
"Meni je jasno da si zapamtio 14. srpnja 2023. kao dan kada je Most u Saboru nakon mjeseci borbe protiv energetske mafije želio odsjeći glavu hidri PPD-a, Pavu Vujnovcu kojeg vi i Plenković tako štitite", odgovorio je zastupnik ministru koji ga je prozvao da je tog dana, sa SDP-om, napustio sabornicu uoči glasovanja o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.
"Otišao si s onima koji su Hiltonu Costabella dali koncesiju da ogradi plažu, a nisi glasovao za zakon kojim je trajno zabranjena dodjela takvih koncesija“, napisao je Butković na društvenoj mreži.
"Vi ste Vujnovca ugurali u savjet Vlade da bi ekipa skužila kako može od države kupovati plin za cent i prodavati za 106 eura", uzvratio mu je Miletić, također, na društvenoj mreži.
"Most spriječio krađu 75 milijuna eura"
Naveo je da je Most, otkrivši tu aferu, spriječio krađu od 75 milijuna eura, dok su nakon toga, kako je istaknuo, "maznuli" 15 milijuna eura.
Objasnio je da je oporba tog dana napustila sabornicu nakon što je odbijen njihov zahtjev za izvanrednu sjednicu, no da su se Mostovci, za razliku od ostatka oporbe, odbili fotografirati zajedno s ljevicom, dok se Domovinski pokret, danas partner HDZ-a u vlasti, tog dana s ostatkom oporbe fotografirao s ljevicom.
"Priču navodno po Irkutsku gradio i aktualni župan Lukanović"
Miletić je odgovornost za poslovanje hotela Costabella pripisao i SDP-u, kako na državnoj tako i na lokalnoj razini."Costabellu je predao SDP, Milanović i Hajdaš Dončić, namjestio je Obersnel i riječki SDP. Gradio je tu priču navodno po Irkutsku i aktualni župan Lukanović s vlasnikom Hiltona protiv kojega se danas vodi desetak kaznenih postupaka u Češkoj." , dodao je Miletić.
Poručio je i da ni ministar Butković, ni premijer Plenković nisu ništa poduzeli da građanima omoguće prolaz na plažu, dok je Most, kako je istaknuo, htio strože zakonsko rješenje koje bi zaštitilo pomorsko dobro.
"Hvala ti Oleg što si podsjetio hrvatsku javnost na jednu od najvećih afera, koju je kao i mnoge do sada otkrio Most. Nećemo uzmaknuti niti centimetra!", zaključio je Miletić.
Butković: Ako ne znaš gdje si bio...
Butković je ranije u utorak podsjetio Miletića da je 14. srpnja 2023. zajedno sa SDP-om napustio sabornicu uoči glasovanja o zakonu kojim je trajno zabranjena dodjela koncesija za ograđivanje plaža, te naveo da Miletić nije predložio nijedan od 114 amandmana na taj zakon.
"Ako ne znaš gdje si bio, podsjetit ću te: 14. srpnja 2023., zajedno sa SDP-om, napustio si sabornicu uoči glasovanja o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Otišao si s onima koji su Hiltonu Costabella dali koncesiju da ogradi plažu, a nisi glasovao za zakon kojim je trajno zabranjena dodjela takvih koncesija", napisao je Butković.
Miletić je u ponedjeljak u Rijeci uputio posljednje upozorenje tvrtki Costabella, koja upravlja hotelom Hilton, da otvori prolaz na plažu za građane, a početkom lipnja u tri je navrata brusilicom prerezao lokote na vratima koja vode na plažu.
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