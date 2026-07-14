Žestoki sukob Butkovića i Miletića: Od PPD-a do ograđenih plaža

"Meni je jasno da si zapamtio 14. srpnja 2023. kao dan kada je Most u Saboru nakon mjeseci borbe protiv energetske mafije želio odsjeći glavu hidri PPD-a, Pavu Vujnovcu kojeg vi i Plenković tako štitite", odgovorio je zastupnik ministru koji ga je prozvao da je tog dana, sa SDP-om, napustio sabornicu uoči glasovanja o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.