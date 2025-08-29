"Na današnjem sastanku urednika N1, Nove, Danasa i Radara zaključeno je da naše redakcije jedinstveno stoje iza zahtjeva za očuvanjem svoje neovisnosti te da ne pristajemo biti predmet političkih dogovora i trgovine između investicijskih fondova i autoritarnih režima. S obzirom na to da je i United Group potvrdio kako je do razgovora Milera i Lučića došlo, smatramo da ono što su čuli građani, ne samo u Srbiji već i diljem Europe i svijeta, ne može i ne smije ostati bez posljedica jer bitno narušava vjerodostojnost Grupe unutar koje i sami radimo", nabvodi se u današnjem priopćenju.