SASTANAK UREDNIKA
Urednici UM u Srbiji traže hitnu istragu i utvrđivanje odgovornosti nakon razgovora Stana Millera s direktorom srpskog Telekoma
Urednici United Medije u Srbiji zahtijevaju hitnu istragu i utvrđivanje odgovornosti glavnog direktora United Groupe Stana Milera, nakon što je OCCRP objavio snimku njegova razgovora s direktorom Telekoma Srbije Vladimirom Lučićem.
"Na današnjem sastanku urednika N1, Nove, Danasa i Radara zaključeno je da naše redakcije jedinstveno stoje iza zahtjeva za očuvanjem svoje neovisnosti te da ne pristajemo biti predmet političkih dogovora i trgovine između investicijskih fondova i autoritarnih režima. S obzirom na to da je i United Group potvrdio kako je do razgovora Milera i Lučića došlo, smatramo da ono što su čuli građani, ne samo u Srbiji već i diljem Europe i svijeta, ne može i ne smije ostati bez posljedica jer bitno narušava vjerodostojnost Grupe unutar koje i sami radimo", nabvodi se u današnjem priopćenju.
Također, ističe se, da Upravni odbor United Groupe i investicijski fond BC Partners, kao većinski vlasnik kompanije, moraju provesti neovisnu i detaljnu istragu o planovima koje je Miler iznio – o namjeri da se razbije i minimizira poslovanje u Srbiji, da se ispuni obećanje i smijeni izvršna direktorica United Medije Aleksandra Subotić, kao i o drugim poslovnim aranžmanima spomenutima u razgovoru.
"Zbog ozbiljnih sumnji u kršenje načela poštene tržišne utakmice i trgovine utjecajem, smatramo da Stan Miler ne može ostati na čelu kompanije", priopćeno je.
"Također, pozivamo Nikosa Stathopoulosa, predsjednika BC Partnersa za Europu, da se javno očituje i objasni prirodu svog odnosa s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon što se na snimci čuje da je obećao brze promjene u vodstvu United Medije. Podsjećamo i na Vučićevo javno priznanje da se sa Statopulosom osobno poznaje i da komuniciraju.
Sukladno međunarodnim standardima zaštite slobode medija, odbacujemo svaki pokušaj nametanja "konzultanata" koji bi služili kao instrument kontrole. Najvažnije je spriječiti bilo kakav oblik "discipliniranja" medija, što je, prema objavljenim snimkama, obećano političkim strukturama u Srbiji.
Našu uređivačku neovisnost dokazujemo i branimo svakoga dana. Zbog toga smatramo neodrživom tvrdnju United Groupe da podržava slobodne medije, dok istodobno svjedočimo incidentima poput onoga kada je osiguranje Stana Milera grubo spriječilo novinarku N1 da postavi legitimno pitanje i sat i pol joj prijetilo policijom i otkazom kako bi izbrisala snimku.
Umjesto preusmjeravanja pozornosti s političkih dogovora na provjeru naše uređivačke neovisnosti, United Grupa mora javno objaviti i pojasniti što je dogovoreno s Telekomom i srpskim vlastima – i zašto.
Kao urednici, nećemo šutjeti pred pokušajima urušavanja slobode medija. Pozivamo i kolege urednike svih redakcija United Medije u regiji da nas podrže, jer se radi o borbi za temeljno pravo – pravo javnosti da zna istinu", stoji u priopćenju.
