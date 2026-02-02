Profesor prava o dočeku na Trgu: "Po ovome Vlada i u vašem dvorištu može organizirati što god hoće"

Pravni stručnjak i profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Vedran Đulabić, komentirao je doček rukometaša u Zagrebu koji je danas za 18 sati organizirala hrvatska Vlada, nakon što je prethodno Grad Zagreb najavio da dočeka neće biti.
"Zanima me vidjeti na temelju čega Vlada može organizirati masovno javno okupljanje bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave. Kao da Ustav ne postoji i kao da čl. 4. ništa ne znači", reagirao je Vedran Đulabić.
"Ako je doista tako, onda Vlada može biti organizator svih događaja u gradovima gdje su neki od njih zabranjeni, od ZG, Pule i pa nadalje, i to bez njihove suglasnosti i dozvole. Lokalna samouprava i dioba vlasti nam nije potrebna.
Ako je tako, onda Vlada i u vašem ili mom dvorištu, stanu ili kući može organizirati što god hoće, bez naše suglasnosti.
Nevjerojatno koje kršenje Ustava i koje ponašanje suprotno svim demokratskim i pravnim standardima", piše Đulabić.
