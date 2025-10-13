Dekanić: Sjetite se Ine, ne bi bilo mudro pustiti Mađare u Janaf

"Što se tiče vlasničkih odnosa Hrvatske i Srbije, bilo bi dobro kad bi Hrvatska imala neku proizvodnu naftnu kompaniju, ili barem jaku trgovačku, da ona uđe u vlasništvo NIS-a," kaže Dekanić, podsjećajući da bi to mogla biti čak i INA, bez obzira što je ona pod kontrolom Mađarske, kao i neka novostvorena nacionalna energetska kompanija, o čijem se stvaranju spekulira jako dugo. "Međutim, ovo je izišlo u javnost ispaljeno u nekom trenutku međusobnih pregovora između MOL-a i JANAF-a, preko američkih sankcija NIS-u, pa kad su Amerikanci na kraju inzistirali na ostvarenju sankcija - to je bio iznuđeni potez. A to bi trebao biti strateški potez, duboko promišljena ideja, jer nije lako kupovati dionice u inozemstvu, pogotovo strane kompanije koja je izlistana na burzi. To je vrlo složen strateški i pravni potez, tu bi prije svega naši pravnici morali reći svoje."