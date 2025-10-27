Ministarstvo najavilo brži i lakši pristup javnim e-uslugama za građane

U organizaciji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u ponedjeljak je održana završna konferencija projekta „Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge'', čiji je cilj olakšati građanima pristup javnim e-uslugama kroz jedinstveno korisničko sučelje.
"U Hrvatskoj postoje brojni pružatelji javnih elektroničkih usluga, a svaki od njih ima vlastiti sustav korisničke podrške. Upravo je ta raznolikost često predstavljala izazov za građane koji koriste različite e-usluge. Ovim projektom uspostavljen je sustav koji omogućuje centralizaciju i usklađivanje procesa korisničke podrške, čime se građanima omogućuje jednostavnije, brže i kvalitetnije korisničko iskustvo“ izjavio je državni tajnik Ivan Crnčec.
Projekt je financiran EU sredstvima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a njegovom provedbom uspostavljena je višekanalna platforma putem koje građani mogu dobiti pravodobne informacije o korištenju sustava e-Građani.
"Građanima je dostupan i virtualni asistent koji im pomaže pronaći informacije 24 sata dnevno. Time se ostvaruje novi standard kvalitete korisničkog iskustva u digitalnim uslugama javne uprave“, naglasio je načelnik Sektora za razvoj elektroničkih usluga i voditelj projekta Igor Ljubi.
Novi sustav doprinijet će većoj transparentnosti i učinkovitosti rada državne uprave te dodatno unaprijediti portal e-Građani kao središnje mjesto digitalne komunikacije građana i države, dodali su iz ministarstva.
"Uspostava jedinstvenog kontakt centra važan je korak prema konsolidaciji i profesionalizaciji korisničke podrške u javnoj upravi. Sustav će omogućiti bržu i učinkovitiju komunikaciju s građanima, ali i racionalnije upravljanje resursima na razini cijelog državnog sustava“ izjavio je ravnatelj Uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga Nikola Modrušan.
U sklopu projekta također je razvijen podportal "Životne situacije" koji građanima nudi informacije o koracima koje trebaju poduzeti u različitim životnim okolnostima, poput kupnje nekretnine, upisa u školu ili rješavanja administrativnih pitanja nakon smrti člana obitelji.
