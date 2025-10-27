Ministarstvo najavilo brži i lakši pristup javnim e-uslugama za građane

"U Hrvatskoj postoje brojni pružatelji javnih elektroničkih usluga, a svaki od njih ima vlastiti sustav korisničke podrške. Upravo je ta raznolikost često predstavljala izazov za građane koji koriste različite e-usluge. Ovim projektom uspostavljen je sustav koji omogućuje centralizaciju i usklađivanje procesa korisničke podrške, čime se građanima omogućuje jednostavnije, brže i kvalitetnije korisničko iskustvo“ izjavio je državni tajnik Ivan Crnčec.