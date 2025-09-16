Oprez! Stižu lažne SMS poruke u ime e-Građana

Ministarstvo pravosuđa uprave i digitalne transformacije obavijestilo je građane da trenutno kruže lažne poruke koje se predstavljaju kao obavijesti sustava e-Građani.
Iako djeluju autentično, važno je naglasiti da se takve poruke ne šalju putem sustava e-Građani. Službene obavijesti nikada ne sadrže poveznice koje vode na nepoznate stranice niti traže osobne podatke ili uplate.
Ova vrsta poruka ima sve karakteristike pokušaja prijevare, poznatog kao phishing, gdje se prevaranti lažno predstavljaju kao službene institucije kako bi pribavili osjetljive podatke ili financijsku korist.
Savjetujemo građanima da takve poruke ignoriraju i ne otvaraju linkove koji se u njima nalaze.
U slučaju sumnje ili ako smatrate da ste možda žrtva prijevare, preporučujemo da se odmah obratite Nacionalnom CERT-u ili najbližoj policijskoj postaji, napisali su.
