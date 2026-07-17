Ministarstvo: Nema govora o sukobu interesa u natječaju za veterinarske poslove

Udruga veterinarskih organizacija također je tražila od ministarstva da objavi koliko je ponuda pristiglo na taj natječaj, koliko ih je bilo nepotpuno te je li ijednom drugom ponuditelju osim Veterinarskoj stanici Varaždin poslan poziv da dopuni dokumentaciju. Pritom su istaknuli da je ponuda navedene veterinarske stanice bila nepotpuna.