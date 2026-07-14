Veterinari prozvali Ministarstvo: Sporni natječaj mogao bi ugasiti lokalne veterinarske ambulante

U priopćenju se tako navodi da ponuda Veterinarske stanice Varaždin, organizacije koja je u 2025. iz sredstava Ministarstva poljoprivrede i Državnog inspektorata ostvarila oko osam milijuna eura prihoda, nije sadržavala traženu policu obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti, već samo ponudu osiguranja. Iako uvjeti natječaja izrijekom propisuju da se nepotpune ponude odbacuju, dodala je udruga u priopćenju, ta ponuda nije bila odbačena.