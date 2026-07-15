Veterinari od Vlade tražili pomoć, odbijeni su: "Nema osnove za poništenje natječaja"

"U ovom trenutku nije utvrđena pravna ni činjenična osnova za njegovo poništavanje. U slučajevima kada za pojedinu jedinicu lokalne samouprave nije odabran izvršitelj ili se u propisanom postupku utvrde nepravilnosti, postupak će se ponoviti isključivo za tu jedinicu lokalne samouprave, sukladno zakonu", odgovorili su iz ministarstva komentirajući zahtjev Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske koja je upozorila kako je natječaj kompromitiran te zatražila da se natječaj obustavi.