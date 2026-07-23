Hrvatski lovački savez: Lovci nisu problem u sustavu borbe protiv ASK već jedan od odgovornih partnera

Podsjetimo, HPK je u srijedu ustvrdila kako je domaće svinjogojstvo na rubu bankrota, da se proizvođači bore za opstanak suočeni s uvozničkim lobijima i gubicima, a afrička svinjska kuga (ASK) predstavlja završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem te gospodarske grane. Naveli su kako poljoprivrednici ne mogu više financirati tuđu neučinkovitost te da 'biološka bomba' - nekontrolirana populacija divljih svinja - i dalje slobodno luta šumama, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere.