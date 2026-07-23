uvodni govor
Plenković: Za sanaciju ranijih šteta od ASK-a dosad je isplaćen 51 milijun eura
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković na sjednici vlade je istaknuo kako je država za sanaciju ranijih šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima dosad isplatila oko 51 milijun eura za 4.400 korisnika.
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Premijer je u uvodnom govoru prije početka sjednice napomenuo kako je o suzbijanju ASK ovog tjedna održao sastanak s nadležnim institucijama i ključnim dionicima hrvatskog poljoprivrednog i prehrambenog sektora.
“Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo”, rekao je Plenković.
Dodao je da se na sastanku razmotrila aktualna epidemiološka situacija, kao i aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem ranog otkrivanja bolesti, jačanja biosigurnosnih mjera, a isto tako i sprječavanja nezakonitih radnji i zaustavljanja daljnjeg širenja zaraze.
“Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s lovačkim savezom te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle tri i nešto godine”, naveo je.
Prema dosadašnjim izvještajima, zaključno s 22. srpnjem do 12 sati, ukupno je od početka godine potvrđeno 101 izbijanje afričke svinjske kuge na gospodarskim objektima sa svinjama. Ukupno je potvrđeno i 187 slučajeva afričke svinjske kuge kod divljih svinja.
Prema dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera, u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti dosad je usmrćeno 3.758 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.
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