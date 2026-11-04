ZBOG DIJANE ZADRAVEC
Veliki odlazak iz Klinike za tumore: Šest radiologa dalo otkaz, ostaju samo trojica
Kako 24sata doznaje, otkaz su dali jer je Dijana Zadravec ponovno imenovana na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, s kojeg je smijenjena 2021. godine.
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Šest od ukupno devet radiologa Klinike za tumore dala su otkaz, doznaje Martina Pauček Šljivak za 24sata. Nakon što su dvojica neurointervencijskih radiologa iz Vinogradske, jedini liječnici koji su u toj bolnici izvodili zahvate na aneurizmama mozga, dala otkaz, novi ozbiljan udarac za KBC Sestre milosrdnice dolazi s Klinike za tumore na kojoj se obavlja oko 40 posto svih operacija raka dojke u Hrvatskoj.
Kako 24sata doznaje, otkaz su dali jer je Dijana Zadravec ponovno imenovana na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, s kojeg je smijenjena 2021. godine.
Tako se u kratkom razdoblju bolnica suočava s odlaskom liječnika koji obavljaju iznimno specifične i za pacijente životno važne zahvate. U Vinogradskoj je riječ o neurointervencijskim zahvatima kojima se liječe aneurizme, ali i zbrinjavaju pacijenti s moždanim udarima i krvarenjima.
Na Klinici za tumore radiolozi su ključni za dijagnostiku, otkrivanje i praćenje malignih bolesti te planiranje liječenja onkoloških pacijenata jer je riječ o iskusnim i vrsnim radiolozima koji su godišnje radili preko 5000 magneta.
Ovo nije prvi put da Klinika za tumore prolazi kroz ozbiljan odljev radiologa u kontekstu sukoba povezanih s Dijanom Zadravec.
U travnju 2021. u samo dva i pol tjedna Kliniku za tumore napustila su trojica radiologa.
U svibnju 2021. čak 17 djelatnika Odjela onkološke radiologije potpisalo je pritužbu zbog postupanja Dijane Zadravec, dok je 11 bivših djelatnika poslalo pismo u kojem su opisali probleme s kojima su se, kako su naveli, suočavali.
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