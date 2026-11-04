Veliki odlazak iz Klinike za tumore: Šest radiologa dalo otkaz, ostaju samo trojica

Šest od ukupno devet radiologa Klinike za tumore dala su otkaz, doznaje Martina Pauček Šljivak za 24sata. Nakon što su dvojica neurointervencijskih radiologa iz Vinogradske, jedini liječnici koji su u toj bolnici izvodili zahvate na aneurizmama mozga, dala otkaz, novi ozbiljan udarac za KBC Sestre milosrdnice dolazi s Klinike za tumore na kojoj se obavlja oko 40 posto svih operacija raka dojke u Hrvatskoj.