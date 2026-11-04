"upozorenja bez reakcije"
HUBOL: "Zbog Zadravec se raspadaju timovi u Vinogradskoj! Pacijenti bi mogli ostati bez skrbi"
Posebno zabrinjava činjenica da su liječnici pravodobno upozoravali na moguće posljedice, ali su njihova upozorenja ostala bez odgovarajuće reakcije, poručili su iz HUBOL-a (Hrvatska udruga bolničkih liječnika).
HUBOL izražava duboku zabrinutost zbog događaja u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je nakon odabira prof. dr. sc. Dijane Zadravec na ponovljenom natječaju za predstojnicu Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju značajan broj liječnika dao otkaze, stoji u priopćenju HUBOL-a nakon što smo objavili da je šestero radiologa Klinike za tumore dalo otkaz.
"Podsjećamo da je prof. Zadravec već vodila navedeni Zavod, a s te je dužnosti razriješena 2021. godine. Županijski sud u Puli u veljači ove godine, kako navode mediji, potvrdio je zakonitost njezina razrješenja, utvrdivši da je svojim ponašanjem povrijedila dostojanstvo zaposlenika te prelazila granice dopuštene profesionalne kritike, uz ponašanje koje je imalo obilježja javnog ponižavanja i omalovažavanja zaposlenika.
Otkaze je do sada predalo čak šest od devet onkoloških radiologa Klinike za tumore te dvojica intervencijskih radiologa iz same Vinogradske bolnice. Odlazak ovako velikog broja i inače deficitarnih stručnjaka ozbiljno ugrožava kontinuitet zdravstvene skrbi, posebno hitnih intervencijskih zahvata i dijagnostike onkoloških bolesnika. Takav usko specijalizirani liječnički kadar, poput navedenih interventnih radiologa koji spašavaju pacijente nakon moždanih udara ili uigranog tima onkoloških radiologa ne može se brzo niti lagano nadomjestiti. Takvi liječnici su izrazito malobrojni i iznimno važni za javni zdravstveni sustav", piše HUBOL.
Navode kako ovo više nije pitanje kadrovskih odluka, međuljudskih odnosa ili unutarnje organizacije jedne bolnice.
"Ovo je pitanje sigurnosti pacijenata i odgovornosti onih koji upravljaju javnim zdravstvenim sustavom. Prijeti ozbiljna opasnost da pacijentice s rakom dojke, pacijenti s rakom debelog crijeva, pacijenti s akutnim moždanim udarom ostanu bez odgovarajuće zdravstvene skrbi.
Posebno zabrinjava činjenica da su liječnici pravodobno upozoravali na moguće posljedice, ali su njihova upozorenja ostala bez odgovarajuće reakcije. Uprava se sada suočava s gubitkom stručnih timova koji su se stvarali godinama i koje nije moguće nadomjestiti administrativnim odlukama ili privremenim preraspodjelama zaposlenika", poručuju iz HUBOL-a.
"HUBOL godinama upozorava da hrvatsko zdravstvo ne može funkcionirati na pretpostavci da će liječnici, bez obzira na uvjete rada i odnos nadređenih, uvijek ostati na svojim radnim mjestima. Njihov odlazak nije samo problem poslodavca jer posljedice prije svega osjećaju pacijenti. Načelno govoreći, političko kadroviranje u zdravstvu, kada politička podobnost ima prednost pred stručnošću, kompetencijama i odgovornošću, ne nanosi štetu samo zdravstvenim ustanovama i njihovim zaposlenicima, nego dugoročno urušava kvalitetu zdravstvene skrbi, povjerenje građana u institucije i javni interes.
'Tražimo konkretan plan Uprave'
HUBOL zahtijeva od Uprave KBC-a Sestre milosrdnice da bez odgode predstavi konkretan plan osiguravanja kontinuiteta hitnih intervencijskih zahvata i pravodobne dijagnostike onkoloških bolesnika. Od Ministarstva zdravstva očekujemo hitno uključivanje u rješavanje nastale situacije i utvrđivanje odgovornosti za odluke koje su dovele do ugrožavanja zdravstvene skrbi. Istodobno zahtijevamo da se liječnicima zajamči zaštita profesionalnog integriteta i pravo na slobodno iznošenje stručnih mišljenja bez straha od nepovoljnih posljedica.
Pravo Uprave na donošenje kadrovskih odluka podrazumijeva i odgovornost za njihove posljedice. Ako takve odluke dovedu do raspada stručnih timova i ugrožavanja dostupnosti zdravstvene skrbi, odgovornost se ne može prebaciti na liječnike koji su na takav ishod pravodobno upozoravali.
Uspješnost upravljanja bolnicama mora se mjeriti kvalitetom zdravstvene skrbi, sigurnošću pacijenata i sposobnošću očuvanja stručnih timova, a ne političkom podrškom ili formalnim ispunjavanjem administrativnih procedura.
Pacijenti ne smiju postati kolateralne žrtve loših upravljačkih odluka.
Zato javno pitamo Upravu KBC-a Sestre milosrdnice i Ministarstvo zdravstva: Tko će preuzeti odgovornost ako za nekoliko tjedana pacijent kojem je potreban hitan zahvat ostane bez pravodobne zdravstvene skrbi?", navodi HUBOL.
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