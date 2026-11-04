HUBOL: "Zbog Zadravec se raspadaju timovi u Vinogradskoj! Pacijenti bi mogli ostati bez skrbi"

"HUBOL godinama upozorava da hrvatsko zdravstvo ne može funkcionirati na pretpostavci da će liječnici, bez obzira na uvjete rada i odnos nadređenih, uvijek ostati na svojim radnim mjestima. Njihov odlazak nije samo problem poslodavca jer posljedice prije svega osjećaju pacijenti. Načelno govoreći, političko kadroviranje u zdravstvu, kada politička podobnost ima prednost pred stručnošću, kompetencijama i odgovornošću, ne nanosi štetu samo zdravstvenim ustanovama i njihovim zaposlenicima, nego dugoročno urušava kvalitetu zdravstvene skrbi, povjerenje građana u institucije i javni interes.