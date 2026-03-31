Ministrica Hrstić: Split će dobiti novi PET/CT uređaj, neće biti ovisni o Medikolu

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je da će Split dobiti novi PET/CT uređaj za kojeg je ravnatelj splitske bolnice Krešimir Dolić već predao zahtjev. Kad se prije par dana pokvario Medikolov uređaj, Splitsko-dalmatinska županija ostala je bez ijednog javno dostupnog PET/CT uređaja.
U Dalmaciji radi ukupno pet bolnica kojima gravitira ukupno milijun stanovnika, bez turista, a svi ovise o jednom PET/CT uređaju koji je u vlasništvu "Medikola", čiji se prostori, koje im KBC daje u najam, nalaze na Križinama, piše Slobodna Dalmacija.
"Prije svega želim naglasiti da je usluga PET/CT uređaja dostupna onkološkim pacijentima u Splitsko-dalmatinskoj županija, da to odmah raščistimo kako pacijenti ne bi mislili da spomenutu uslugu neće dobiti. Ravnatelj KBC-a iskazao je potrebu za PET/CT uređajem u javnom zdravstvenom sustavu. Sada je na njemu da nominira konkretne potrebe po pitanju opreme, infrastrukture i ljudskih resursa, a Ministarstvo zdravstva će osigurati sredstva. Stojim uz ravnatelja kada je u pitanju potreba nabave javnog PET/CT-a", obećala je ministrica zdravstva u utorak u Splitu.
"PET/CT uređaj Splitu je nophodan"
"Kada je Vlada investirala 90 milijuna eura u onkološku opremu, KBC Split dobio je četiri linearna akceleratora. Samim time povećao se volumen posla koji možemo odraditi, a samim time i neophodnost PET/CT uređaja. Želimo ga maksimalno iskoristiti za javne potrebe, da ne bude "dijeljen". Uputili smo zahtjev ministarstvu, radimo "cost-benefit" analize kako bismo mogli pokriti cijeli jug Hrvatske te južni dio Bosne i Hercegovine. Očekujemo uskoro rezultate analiza s kojima ćemo ići put ministarstva s jasnim, konkretnim zahtjevima o našim realnim potrebama" rekao je ravnatelj splitskog KBC- a Krešimir Dolić.
Nova bolnica kroz 10 godina
Dostupnost uređaja onkološkim pacijentima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koju spominje ministrica, zapravo se odnosni na usluge privatnog "Medikola", a kako su novinari primijetili, određeni pacijenti ne upadaju u kvote koje je HZZ odredio zbog čega su primorani privatno plaćati preglede, piše splitski dnevnik.
"Ravnatelj je izrazio potrebu, a ja ću ga kao ministrica podržati i nabavit ćemo uređaj. Ne bih se složila da nemaju dostupnu uslugu, samo je potreba veća od onoga što je dostupno. Sigurna sam da će novi PET/CT biti realiziran", rekla je Hrstić.
Ministrica Hrstić je naglasila da će Split dobiti novu javnozdravstvenu bolnicu, "bez Medikola". Ta nova bolnica trebala bi biti potpuno završena u narednih 10 godina.
