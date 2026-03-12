Hrstić: Rad na hitnoj i u primarnoj zaštiti u ruralnim krajevima donosit će više bodova za specijalizaciju

Jedna je od planiranih novosti i ujednačeno raspisivanje natječaja za specijalizacije u svim zdravstvenim ustanovama u isto vrijeme. Za razliku od dosadašnje prakse, kada su bolnice natječaje raspisivale tijekom cijele godine, plan je da se oni objavljuju u jesen, najvjerojatnije u rujnu, kako bi se postupak prijava, bodovanja i intervjua završio do kraja godine.