Nina Obuljen Koržinek

Ministrica kulture o Cetinskom: Svaki izvođač po savjesti odlučuje gdje će nastupati

Hina
11. ožu. 2026. 19:39
Tony Cetinski
Nakon što je pjevač Tony Cetinski otkazao koncert u dvorani SPENS u Novom Sadu, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek rekla je u srijedu da svaki izvođač po savjesti odlučuje gdje će nastupati te da ministarstvo ne može izdavati upute o nastupima ni u Hrvatskoj niti u inozemstvu .

"Svatko po svojoj savjeti odlučuje gdje će, kako i u kojim okolnostima nastupati. Tako je bilo neposredno nakon Domovinskog rata, tako je i danas", izjavila je ministrica Obuljen Koržinek uoči stranačkog skupa u hotelu "Antunović" gdje se obilježava 36. obljetnica osnivanja više organizacija gradskih četvrti HDZ-a.

Situacija bi, rekla je, svima bila puno lakša da se Srbija zaista suočila sa svojom ulogom i da surađuje po pitanju nestalih, da se zatvore te teške traume. A one se mogu zatvoriti samo tako da oni daju podatke o nestalima i o ubijenima koji se još traže, naglasila je. Do tada, dodala je Obuljen Koržinek, odnosi Hrvatske i Srbije u svim područjima - pa i u području kulture, športa i drugima - bit će obilježeni tom velikom traumom.

Upitana hoće li ministarstvo izdati upute izvođačima o nastupima u Srbiji, odgovorila je da takav tip uputa ne mogu izdavati, niti imaju sva saznanja. Ne radimo to za Hrvatsku, a pogotovo to ne bismo mogli raditi za inozemstvo, dodala je. 

Cetinski je koncert otkazao uz obrazloženje da je prostor SPENS-a 1991. godine bio “koncentracijski logor”. Vlasti u Novom Sadu i uprava SPENS-a odbacili su te tvrdnje navodeći kako je tijekom ratnih godina dvorana primala prognanike iz Hrvatske.

To je suprotno i tvrdnji Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora koje ističe da je dvorana SPENS u Novom Sadu 1991. služila kao sabirni logor za hrvatske branitelje i civile zarobljene nakon pada Vukovara.

Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata zahvalile su Tonyju Cetinskom što je otkazao koncert koji je u nedjelju trebao održati u novosadskoj dvorani SPENS opetujući da je ta dvorana nakon okupacije Vukovara 1991. bila logor za Hrvate, vukovarske branitelje i civile te mjesto na kojem su zatočenici mučeni i ponižavani.

