Ministrica kulture o Cetinskom: Svaki izvođač po savjesti odlučuje gdje će nastupati

Situacija bi, rekla je, svima bila puno lakša da se Srbija zaista suočila sa svojom ulogom i da surađuje po pitanju nestalih, da se zatvore te teške traume. A one se mogu zatvoriti samo tako da oni daju podatke o nestalima i o ubijenima koji se još traže, naglasila je. Do tada, dodala je Obuljen Koržinek, odnosi Hrvatske i Srbije u svim područjima - pa i u području kulture, športa i drugima - bit će obilježeni tom velikom traumom.