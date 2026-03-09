DRUGA STRANA
Toni Cetinski otkazao koncert zbog optužbi o logoru, ali Novosađani se tog ne sjećaju
Toni Cetinski, koji je više puta nastupao u novosadskom SPENS-u, otkazao je zakazani koncert na tom mjestu jer je navodno, to bilo koncentracijski logor tijekom 1991. godine.
Uistinu, SPENS je bio prihvatni centar, ali ne postoje podaci da je bio koncentracijski logor u kojem su mučeni Hrvati. Postoje, međutim, sumnje da je bio sabirni centar iz kojeg su ljudi odvoženi na druge lokacije, prenosi N1 Srbija.
"Samo ljubav" - s tom porukom hrvatski je pjevač najavio koncert za Dan žena u novosadskom SPENS-u. Nekoliko sati uoči koncerta nastup je otkazao.
"U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan", priopćio je Toni Cetinski.
Tvrdi da je dvorana, u kojoj je i sam ranije nastupao, 1991. bila koncentracijski logor u kojem su mučeni Hrvati.
"Sa žaljenjem konstatiramo da su se u javnosti pojavile potpuno neutemeljene i netočne tvrdnje koje SPENS predstavljaju kao mjesto zatočeništva i zlostavljanja ljudi tijekom ratnih devedesetih godina. Upravo suprotno, tih je godina SPENS otvorio svoja vrata i u svojim dvoranama primio prognane tijekom operacije Oluja", naveli su iz SPENS-a.
Oglasio se i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.
"Toni Cetinski širi apsolutne neistine i obmanjuje javnost. Kao gradonačelnik Novog Sada najoštrije osuđujem ovakvo tendenciozno i zlonamjerno širenje dezinformacija", priopćio je Mićin.
"Počeli su jecaji, vika, ljudi su se grlili..."
Veleposlanstvo Hrvatske za N1 navodi, pozivajući se na Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, da je SPENS bio prolazni logor za branitelje i civile.
"Njih oko 3500, koji su bili ispitivani i zatim razvrstavani, nakon čega su odvedeni u druge logore u Republici Srbiji, kojih je bilo desetak", naveli su.
Novinarka Branislava Opranović, koja je upravo zbog "ratnog huškanja" devedesetih podnijela ostavku u listu Dnevnik, izvještavala je na licu mjesta prije više od tri desetljeća, baš one noći kada su u SPENS dovezene izbjeglice.
"Ti ljudi koji su tijekom razaranja Vukovara proveli četiri mjeseca u podrumu, strašno lošeg stanja, došli su u Novi Sad autobusima. Naravno da im nije pisalo na čelu jesu li Srbi ili Hrvati, niti smo ih to htjeli pitati", rekla je Opranović.
Pitala ih je, prisjeća se novinarka, o njihovu životu u podrumu, ratu i strahovima. U jednom trenutku razglas je sve prisutne uznemirio.
"Netko tko nije razmišljao i tko je bio potpuno bez mozga i empatije preko mikrofona je rekao "molim sve Hrvate na izlaz A, a Srbe na drugu stranu". Počeli su jecaji, vika, ljudi su se grlili, nisu se htjeli razdvojiti, žene su padale po podu, djeca pište, vrište, plaču. Zato što su mislili da će se nekome nešto loše dogoditi čim ih sada razdvajaju."
Kako kaže, grupe su razdvajane jer su autobusi išli prema različitim gradovima u Hrvatskoj i Srbiji.
"Ne postoje podaci koji bi na to upućivali"
"Gdje su oni odvezeni, kada i kako - to nije bio samo jedan autobus, ne mogu tvrditi. Sve što sada govorim i što je na pogrešan način izazvalo pozornost moramo ozbiljno ispitati, a ne da se time bavimo na temelju tvrdnji nekih pjevača koji koncert nije održao, mo'š misliti."
Potpredsjednik pokrajinske vlade i nekadašnji ministar za manjinska prava u Srbiji Tomislav Žigmanov u kratkom je telefonskom razgovoru za N1 rekao da SPENS zasigurno nije bio koncentracijski logor jer ne postoje podaci koji bi na to upućivali.
Podatke o SPENS-u kao logoru nema ni Fond za humanitarno pravo. Na pitanja o dokumentaciji koja na ovu temu postoji ili ne postoji nisu odgovorili ni Tužiteljstvo za ratne zločine ni Ministarstvo obrane, koje posjeduje arhivu JNA.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare