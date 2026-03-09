Toni Cetinski otkazao koncert zbog optužbi o logoru, ali Novosađani se tog ne sjećaju

"Netko tko nije razmišljao i tko je bio potpuno bez mozga i empatije preko mikrofona je rekao "molim sve Hrvate na izlaz A, a Srbe na drugu stranu". Počeli su jecaji, vika, ljudi su se grlili, nisu se htjeli razdvojiti, žene su padale po podu, djeca pište, vrište, plaču. Zato što su mislili da će se nekome nešto loše dogoditi čim ih sada razdvajaju."