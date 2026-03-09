Udruge zahvalile Cetinskom: To je časna odluka, od Jozinovića očekujemo isto

Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata zahvalile su u ponedjeljak glazbeniku Tonyju Cetinskom što je otkazao koncert koji je u nedjelju trebao održati u dvorani Spens u Novom Sadu, ističući da je to časna odluka i dokaz da dostojanstvo žrtve nema cijenu.
"Hvala Tonyju Cetinskom koji je zbog časne odluke sada izvrgnut napadima onih koji negiraju da je dvorana Spens bila mučilište i koncentracijski logor za Hrvatice i Hrvate tijekom srpsko-crnogorske agresije na Hrvatsku", priopćile su udruge nakon što je Cetinski u nedjelju, na sam dan kocerta, taj koncert otkazao.
Iako je odluka o otkazivanju donesena u zadnji čas, to je "dokaz da dostojanstvo žrtve nema cijenu", navele su udruge i poručile kako neće dopustiti da se "na mjestima naše patnje pjeva i slavi kao da se ništa nije dogodilo".
Udruge opetuju kako je novosadska dvorana Spens nakon okupacije Vukovara 1991. godine bila logor za Hrvate, vukovarske branitelje i civile, te mjesto na kojem su zatočenici mučeni i ponižavani.
"Naši su logoraši tamo krvarili da bismo danas imali slobodu, a najmanje što možemo učiniti jest braniti svetost njihove žrtve", ističu i dodaju kako od mladog glazbenika Jakova Jozinovića, koji bi u istoj dvorani trebao nastupiti 14. ožujka, očekuju da postupi kao i njegov kolega Cetinski.
Kao svoj idući korak udruge najavljuju institucionalnu zaštita dostojanstva žrtava, uputit će službeni prijedlog ministarstvima kulture i medija te turizma i sporta da u suradnji s Hrvatskom glazbenom unijom i Hrvatskim olimpijskim odborom izdaju službenu preporuku hrvatskim izvođačima i sportašima da ne nastupaju u prostorima koji su bili mjesta zatočenja, mučenja i logora.
"To je jasan civilizacijski standard koji potvrđuje da mjesta stradanja ne smiju biti prostori zabave", navode udruge i poručuju kako to nije pitanje politike, već osnovnog ljudskog poštovanja.
Odluka Cetinskog da otkaže koncert u Novom Sadu uslijedila je nakon što su u petak udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata apelirale na hrvatske glazbenike da otkažu ili izmjeste najavljene nastupe u dvorani Spens, koja je, kako su navele, „nakon okupacije Vukovara 1991. bila logor za Hrvate“.
„Apeliramo na vašu savjest i ljudskost, neka poštovanje prema žrtvama bude ispred svakog interesa. Ako koncert mora biti održan - neka bude na mjestu koje nije obilježeno patnjom i zločinom", poručile su tada udruge.
Izravan povod njihovom obraćanju bili su koncerti Tonyja Cetinskog (8. ožujka) i Jakova Jozinovića (14. ožujka) u dvorani SPENS u Novom Sadu.
