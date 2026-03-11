Čačić: Kad smo Pupovac i ja bili u koaliciji s Plenkovićem, nikome nije padalo na pamet u Saboru vikati "Za dom spremni"

"Ušao sam u koaliciju s Plenkovićem u dogovoru s Pupovcem da u vladu ne uđe radikalna desnica. Tada u Saboru nije bilo uzvika 'Za dom spremni', nitko nije ni pomislio tada da bi nešto takvo napravio. Nitko nije mahao nacističkim pozdravima po cesti, a ovi što danas mašu, to sad rade jer, kako i sami kažu, prije im nije bio trenutak za to, a i tada smo imali HDZ-ovu vladu", naglasio je Čačić.