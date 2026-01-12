Mobilnu aplikaciju mGrađani preuzelo više od 100.000 korisnika

Putem aplikacije moguće je, među ostalim, podnijeti prijavu na diplomske studijske programe, zatražiti izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja, ostvariti uvid u podatke i statuse upravnih postupaka, provjeriti informacije o statusu u mirovinskom sustavu, uključujući podatke o osobnom mirovinskom računu i izračun projekcije mirovine, koristiti popuste i pogodnosti Dječje kartice Mudrice, ostvariti uvid u poreznu karticu, dostaviti elektroničke isprave u postupcima registracije vozila, ostvariti uvid u sudske predmete, pratiti statuse zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca te dobiti uvid u obvezne naknade za poslovni subjekt.