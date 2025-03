Mogu li Vučić i Dodik zapaliti balkansko bure baruta? “Nisu politički samoubojice. Mogu u Moskvu, no jesu li tamo dobrodošli”

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL/ilustracija

Situacija na Balkanu, u samom susjedstvu Hrvatske, proteklih tjedana opet neugodno miriše na barut.

Diljem Srbije, još od 1. studenoga prošle godine kada je u urušavanju betonske nadstrešnice na Željezičkom kolodvoru u Novom Sadu poginulo 15 ljudi, traju studentski prosvjedi protiv vlasti predsjednika Aleksandra Vučića.

Nakon četiri i pol mjeseca mirnih prosvjeda koji ne jenjavaju, mnogi procjenjuju da je tamošnja situacija sazrela za kraj Vučićevog svevlašća. Ove subote zakazan je još jedan prosvjedni skup u Beogradu oko kojeg Vučić, njegovi suradnici i naklonjeni mu mediji potpiruju atmosferu “dana D” i mogućeg uličnog okršaja.

Istodobno, Bosna i Hercegovina prolazi kroz vjerojatno najtežu političku krizu u 30 godina nakon Daytonskog sporazuma.

“Ovo su im najteži trenuci na vlasti”

Situacija u BiH nedavno je opet eskalirala presudom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku kojemu je Sud Bosne i Hercegovine izrekao jednogodišnju kaznu zatvora te šestogodišnju zabranu obavljanja političkih dužnosti zbog nepoštivanja odluka Visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta. Nakon što je u srijedu Tužiteljstvo BiH zatražilo privođenje Dodika i još dvojice visokih dužnosnika Republike Srpske na saslušanje, parlament u Banjoj Luci donio je odluku o pokretanju postupka donošenja novog ustava tog entiteta. Dodikov ured čuvaju specijalci s dugim cijevima, a on za to vrijeme slokobno govori da će “uskoro sve izgledati kao kad se raspala Jugoslavija”.

Jesu li Vučić i Dodik, kako bi zaštitili sebe i svoje pozicije, spremni povući poteze koji bi mogli zapaliti balkansko “bure baruta”, pitali smo vanjskopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.

“Čitavo vrijeme spekulira se o tome. Ni jedan ni drugi nisu politički samoubojice, ali trenutno se obojica nalaze u vjerojatno najtežima političkim trenucima otkako su na vlasti”, kaže.

Dva koraka preko crvene linije

Dodik je, smatra Avdagić, otišao bar dva koraka preko crvene linije pred kojom je do sada inače redovito zastajao.

“Ne vidim kamo on može dalje, kakav uzmak može napraviti. Pod međunarodnim je sankcijama, a sada ima prvostupanjsku presudu i nalog za privođenjem. Njemu je vrlo vrlo teško napraviti ustupak i vjerojatno se nada da će njegovo ponašanje izazvati reakciju na međunarodnoj razini pa da dobije neku vrstu koncesije za rješavanje svojih problema”, ističe Avdagić.

Bi li Dodik mogao računati na pomoć Vladimira Putina ili čak Donalda Trumpa?

“Da ne računa na neku zaštitu ne bi otišao ovoliko daleko, ali teško je reći na koga točno računa. Naravno, uvijek se govori da ima podršku Rusije. A misli li da može nešto dobiti i od SAD-a, to je već upitno. Vidi se da je i sam ustuknuo od hvaljenja nove američke administracije i da je primjetna velika doza nervoze kod njega.”

“Za Vučića sve otišlo u nepovratnom smjeru”

Što se tiče Vučića, Avdagić kaže da se i kod njega uočava sve više nervoze i zabrinutosti.

“Očigledno je da radi puno pogrešnih koraka. Eklatantan primjer je onaj ozlijeđeni policajac u civilu koji je najprije bio iskorišten za propagandu, da bi se ubrzo doznalo što se uistinu dogodilo. U ovom trenutku teško je reći može li Vučić udovoljiti zahtjevima studenata. On se mogao elegantno povući iz svega i reći da se kao predsjednik neće miješati. No, nije to učinio. Dapače, počeo je prozivati prosvjednike, davati im razne epitete pa je sve otišlo u za njega nepovratnom smjeru”, kaže.

“Jesu li odradili sve što je Moskva očekivala?”

Bi li, onda, Vučić i Dodik posegnuli za eskalacijom krize? Avdagić napominje da se o tome već puno hipotetski govorilo.

“Vrlo je neugodno čuti Vučića kako kaže da već zna što će se dogoditi da situacija eskalira. Postoji osjećaj da bi se nešto takvo moglo dogoditi, neka ‘false flag’ operacija. Čak se spominje uhićenje svih srbijanskih oporbenih čelnika. No svi ti potezi Vučića bi doveli u poziciju u kakvoj je bio Slobodan Milošević prije pada. Znamo gdje je Milošević tada završio – isporučen je Haagu. No Vučića ne bi imali kome isporučiti. On bi ostao u Srbiji, osim ako i on i Dodik ne bi zaključili da im je njihova koža sigurnija negdje drugdje. Bašar al Asad završio je u Moskvi pa ni njima dvojici možda ne bi bio problem otići tamo. Ali pitanje je bi li tamo bili dobrodošli nakon svega. Jesu li odradili sve što se od njih očekivalo”, procjenjuje Avdagić.

Komplicirana situacija za Hrvatsku

Za Hrvatsku je loše što se dvije krizne situacije događaju u njenom susjedstvu.

“Pogotovo što se tiče BiH jer s tamošnjim srpskim entitetom Hrvatska ima vrlo dugu granicu. To je u ovom trenutku najkompliciranije. Hrvatska mora biti susjed koji pazi, a ujedno je na toliko puno načina vezana uz BiH. Stoga ovdašnje službe moraju budno pratiti što se događa”, zaključio je Avdagić.

