Hrvatica na flotili za Gazu: Sve nas povezuje otpor mašini smrti vojno-industrijskog kompleksa

Global Sumud Flotilla, civilna flotila s više od 50 brodova koja smjera probiti izraelsku blokadu i dostaviti humanitarnu pomoć Gazi, napadnuta je u noći 24. rujna. Članica ekspedicije je i državljanka RH, Morana Miljanović.
Morana Miljanović, državljanka RH, plovi na brodu Shireen – nazvanom po novinarki Shireen Abu Akleh, koju su 2022. ubile izraelske snage. Shireen je dio flotile kao tzv. legal support boat, na kojemu plove stručnjaci zaduženi za pravnu podršku misiji GSF.
Zajedno s više od 500 volontera, među kojima su zdravstveni radnici, novinari i drugi, Morana Miljanović nastoji dostaviti humanitarnu pomoć izgladnjelim ljudima Gaze i ublažiti posljedice teskih kršenja obveza po međunarodnom pravu za koja su europske vlade, uključujući i hrvatsku, odgovorne od početka genocida. GSF pokazuje u praksi da je svijet uz narod Palestine, a ne uz ratne zločince.
"Donosimo video snimku naše Morane Miljanović, kapetanice broda Shireen. Brod Shireen nezavisni je brod koji pruža pravnu podršku Global Sumud Flotili.
Morana se pridružila kolektivnoj akciji izvršenja političkog pritiska kako bi se zaustavio genocid u Gazi i stvorio humanitarni koridor koji teži stati na kraj dvogodišnjoj dehumanizaciji palestinskog naroda.
Iskazujemo punu podršku Morani i članovima cjelokupne posade koja pruža otpor ratnoj mašineriji i geopolitičkom inženjeringu", napisali su iz udruge Free Palestine. Solidarity from Croatia.
"Ja sam, nalazim brodu Shireen – nazvanom po novinarki Shireen Abu Akleh koja je ubijena dok je pisala o genocidu. Ovo je nezavisan brod koji pruža pravnu podršku brodovima u flotili.
Ne radi se o spašavanju, nego o kolektivnoj akciji solidarnosti. Ona je globalna jer dolaze ljudi iz raznih krajeva svijeta. Sve nas povezuje otpor mašini smrti vojno-industrijskog kompleksa, shvaćanje da nitko nije slobodan dok svi nismo slobodni, da ničiji život i dostojanstvo nisu manje vrijedni, da europski kolonijalizam mora stati", kaže Miljanović
Dodala je kako je u napadu na flotilu bilo 11 incidenata te da su bili okruženi dronovima. Kaže i kako su talijanske vlasti poslale ratni brod ne bi li zaštitili svoje državljane u flotili, ali kako Hrvatska, izgleda, nema namjeru napraviti tako nešto.
