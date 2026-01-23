Mostarčić o Fiskalizaciji 2.0: Moram priznati da je bilo jako napeto

Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore gostovala je u N1 Studiju uživo. S Natašom Božić Šarić razgovarala je uspješnosti provedbe Fiskalizacije 2.0 iz perspektive računovođa
Novi i ogroman sustav s 90 posto uspješnosti prolaska računa
"Ne bilježimo neke nove pojavnosti unazad tri dana. To je jako dobro jer smo rekli da će taj siječanj biti neko testno razdoblje," rekla je pojašnjavajući da je novi sustav ogroman i kompleksan.
"Porezna uprava, APIS, mikro e-račun, 330 tisuća poreznih obveznika, programeri, njih nekoliko tisuća i račuvodstvene urede. Mi smo ih sve pokušali povezati i međusobno komunicirati probleme", objasnila je Mostarčić.
Na pitanje prolaze li računi, kaže da je 90 posto uspješnosti što ocjenjuje "jako dobrim".
"Ono što neki komuniciraju kao kaos, moram priznati da je bilo jako napeto, 2.1, 3.1., 5.1, no ne mogu reći da neka strana ne sudjeluje u riješavanju problema", govori Mostarčić.
Umanjen broj validatora
Kako kaže, 13. siječnja je Porezna uprava objavila da će umanjiti broj validatora što je novina.
"Ja vam pošaljem e-račun, moj IP posrednik ima stopu poreza 0, automatski se pojavljivala greška. To će sad biti super, a do ponedjeljka se to još mora posložiti", pojašnjava i zaključuje da je cilj što manje validatora.
Ostatak razgovora pogledajte u videu.
