Možemo donio odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora

"Na Skupštini stranke donesena je odluka da će se unutarstranački izbori održati u narednih šest mjeseci, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti medije, a u tom periodu sva tijela stranke ostaju u mandatu", priopćilo je Možemo! nakon sjednice održane u ponedjeljak navečer, putem videokonferencijskog poziva.