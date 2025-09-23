Oglas

u narednih šest mjeseci

Možemo donio odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora

author
Hina
|
23. ruj. 2025. 06:33
Možemo
Možemo

Skupština stranke Možemo! u ponedjeljak navečer donijela je odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora u narednih šest mjeseci o čemu će, kako su naveli, pravovremeno obavijestiti medije.

Oglas

"Na Skupštini stranke donesena je odluka da će se unutarstranački izbori održati u narednih šest mjeseci, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti medije, a u tom periodu sva tijela stranke ostaju u mandatu", priopćilo je Možemo! nakon sjednice održane u ponedjeljak navečer, putem videokonferencijskog poziva.

Članstvo stranke obaviješteno je da se dovršavaju procesi spajanja sa strankama Zagreb je naš i Nova ljevica, čime one prestaju postojati.

"S obzirom na dosadašnju formalnu zastupljenost tih stranaka u tijelima Možemo! potrebno je preustrojiti stranačka tijela na čemu će se raditi narednih mjeseci", kazali su. 

S članstvom se također razgovaralo o domaćim i globalnim političkim trendovima, kao i o unutarstranačkim procesima važnima za daljnji razvoj i jačanje stranke na području Hrvatske, navodi se u priopćenju Možemo!

Teme
možemo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ