Možemo o Uljaniku: Ne možemo pristati na odluke koje se donose iza zatvorenih vrata

Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić i eurozastupnik Gordan Bosanac zatražili su u petak potpunu transparentnost Vlade u odlučivanju o budućnosti Uljanika i očuvanje brodogradilišta u većinski državnom vlasništvu.
Dušica Radojčić na konferenciji je za novinare istaknula kako je nedopustivo da ključne informacije o razvoju Uljanika dolaze posredno i na kapaljku umjesto putem službenih kanala, naglašavajući da Grad Pula mora imati pravo i mogućnost sudjelovanja u odlučivanju o njegovoj budućnosti.
"Pitanje Uljanika nije samo pitanje gospodarstva, nego i strateškog interesa Pule i cijele Hrvatske. Ne možemo pristati na odluke koje se donose iza zatvorenih vrata, bez uključivanja lokalne zajednice", upozorila je Radojčić.
Prodaja Uljanika značila bi gubitak mogućnosti odlučivanja o njegovoj budućnosti, ustvrdila je dodavši kako su brodogradilišta diljem EU ostala u državnom vlasništvu jer se time čuva strateška neovisnost i potiče razvoj lokalne zajednice.
Stoga je pozvala Vladu da hitno pokrene proces transparentnog informiranja i uključivanja Grada Pule te da zaštiti strateški interes Hrvatske očuvanjem državnog vlasništva nad Uljanikom.
Komentirajući šanse koje se otvaraju pred Uljanikom, Gordan Bosanac naglasio je da EU nudi iznimne mogućnosti kroz fondove za industrijsku konkurentnost te projekte “dual use” karaktera, odnosno one koji objedinjuju civilnu i vojnu namjenu.
"EU fondovi nisu namijenjeni isključivo vojnoj industriji, već omogućuju ulaganja u brodove i projekte koji mogu služiti i civilnim i sigurnosnim potrebama. To je prilika da Uljanik ostane važan gospodarski motor Pule i cijele Hrvatske", poručio je Bosanac.
Ne treba zanemariti ni novi europski proračun, u kojem je predviđen fond za industrijsku konkurentnost. Uljanik može i treba biti konkurentan upravo u tom segmentu, kroz razvoj moderne i održive brodogradnje, a ne samo kroz obrambene projekte.
Uljanik se može profilirati kao centar pametne brodogradnje u Hrvatskoj, s naglaskom na izgradnju višenamjenskih brodova za obalnu stražu, traganje i spašavanje, nadzor mora, te civilne teretne i putničke kapacitete za potrebe javnog sektora i tržišta, smatra Bosanac.
