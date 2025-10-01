Tomašević i Bosanac u Bruxellesu: Stanove za ljude, a ne za profit

Naglasio je da je dobar dio tih stanova kupljen u špekulativne svrhe jer porezna politika to dozvoljava. Kao glavni razlog takvog ponašanja ulagača naveo je poreznu politiku koja je favorizirala takav tip ulaganja. Za krizu stanovanja koju osjećaju mnogi europski gradovi je pozvao na što hitniju europsku regulativu, a ne prepuštanje rješavanje krize samoregulirajućem tržištu kao što sugerira prvi nacrt izvješća odbora za stanovanje "Ako je stambena kriza uzorokovana samo nedostatnom ponudom stanova na tržištu, zašto je onda imenovan prvi puta u povijesti povjerenik za stanovanje u EU? Jasno je da problem postoji i neće ga se moći riješiti bez gradnje novih stanova za priuštivi najam od strane gradova te regulacije tržišta kratkooročnog najma koja bi bila u rukama gradskih vlasti", rekao je Tomašević.