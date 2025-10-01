U EUROPSKOM PARLAMENTU
Tomašević i Bosanac u Bruxellesu: Stanove za ljude, a ne za profit
Koordinator stranke Možemo! i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i Gordan Bosanac, zastupnik stranke Možemo! sudjelovali su na konferenciji “Iznova promišljamo stanovanje: Svatko zaslužuje dom”, koja je danas otvorena u Bruxellesu u Europskom parlamentu.
"Za uspješno rješavanje stambene krize u Europskoj uniji, nužno je da se stanovanju pristupi kao ljudskom pravu i da lokalna i regionalna samouprava imaju više zakonodavne ovlasti u polju stanovanja i izravan pristup financiranju iz EU fondova, jer će one taj problem morati rješavati u praksi", poručili su koordinator stranke Možemo! i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i Gordan Bosanac.
"Za nas je stanovanje ljudsko pravo i s tom perspektivom ulazimo u sve procese koji oblikuju politike priuštivog i socijalnog stanovanja u Europskoj uniji, kako u Europskom, tako i u nacionalnim parlamentima", istaknuo je Bosanac kao uvodničar na konferenciji koju organizira njegova grupacija Zeleni/ESS u Europskom parlamentu.
Zeleni nisu bili zadovoljni prvim prijedlogom izvješća
Bosanac se u uvodnom govoru osvrnuo na važnost trenutka u kojem se održava konferencija o priuštivom stanovanju. Istaknuo je kako je pred Europskim parlamentom veliko izvješće o priuštivom stanovanju, uskoro slijedi i predstavljanje plana Europske komisije za stanovanje, a predstoji i rasprava o sedmogodišnjem proračunu.
Govoreći o samim dokumentima, Bosanac je istaknuo da Zeleni nisu bili zadovoljni prvim prijedlogom izvješća Posebnog odbora za stanovanje EP-a koje potpisuje član grupacije konzervativnog EPP-a, jer ono nije dovoljno uzimalo u obzir problem financijalizacije, problem praznih nekretnina i nereguliranosti kratkoročnog najma kao ključnih faktora u rastu nedostupnosti stanovanja.
Bosanac je istaknuo kako Zeleni žele graditi stanove za ljude, a ne za profit. Kao ključni cilj postavio je borbu protiv beskućništva, koje bi, prema njegovim riječima, trebalo biti iskorijenjeno do 2030. godine.
"Ključno je da se prepozna lokalna razina kao ključni sudionik"
Posebno je naglasio važnost jačanja socijalnog stanovanja te podizanja standarda kvalitete gradnje i energetske učinkovitosti, jer se time, kako je rekao, izravno podiže kvaliteta života građana. Bosanac je upozorio da će, bez obzira na to što se dogodi u Europskom parlamentu ili Europskoj komisiji, zakonski prijedlozi na kraju doći na razinu država, a države će ih spuštati na lokalnu razinu.
„Zbog toga je ključno da se lokalna razina prepozna kao ključni dionik procesa i da gradovi i regionalne samouprave dobiju veću ulogu u provedbi tih mjera i pristup izravnom financiranju“, poručio je.
Isti je zahtjev o izravnom pristupu gradova europskom financiranju ponovio i Tomašević te istaknuo kako taj zahtjev dolazi od europskih gradonačelnika iz različitih političkih stranaka.
Kao mogućnosti koje lokalne vlasti imaju u stambenoj politici je naveo događaje u Zagrebu, gdje je prošlog mjeseca Gradska skupština usvojila prve izmjene GUP-a u devet godina.
Primjer Zagreba
Istaknuo je da je gradska uprava tri godine vodila proces izmjena GUP-a da Zagreb postaje ugodniji grad za život s više zelenila i prostora za nove vrtiće i škole, a pojedini su investitori tvrdili da će izmjene dovesti do povećanja cijena nekretnina. Tomašević je upozorio da su se, unatoč liberalnom urbanizmu, cijene nekretnina u Zagrebu udvostručile u posljednjih deset godina. Dodao je kako privatni sektor u tom razdoblju gradi oko tri tisuće stanova godišnje, dok istovremeno u gradu postoji 55 tisuća potpuno praznih stanova, što potvrđuju i državni podaci.
Naglasio je da je dobar dio tih stanova kupljen u špekulativne svrhe jer porezna politika to dozvoljava. Kao glavni razlog takvog ponašanja ulagača naveo je poreznu politiku koja je favorizirala takav tip ulaganja. Za krizu stanovanja koju osjećaju mnogi europski gradovi je pozvao na što hitniju europsku regulativu, a ne prepuštanje rješavanje krize samoregulirajućem tržištu kao što sugerira prvi nacrt izvješća odbora za stanovanje "Ako je stambena kriza uzorokovana samo nedostatnom ponudom stanova na tržištu, zašto je onda imenovan prvi puta u povijesti povjerenik za stanovanje u EU? Jasno je da problem postoji i neće ga se moći riješiti bez gradnje novih stanova za priuštivi najam od strane gradova te regulacije tržišta kratkooročnog najma koja bi bila u rukama gradskih vlasti", rekao je Tomašević.
Priuštivost stanovanja je i pitanje funkcioniranja gradova
Dodao je da priuštivost stanovanja nije samo pitanje ljudskog prava, već i pitanje funkcioniranja gradova. Naglasio je da zaposlenici gradskih komunalnih poduzeća često ne mogu priuštiti stanovanje ni u samom gradu ni u okolnim mjestima zbog previsokih cijena koje proizlaze iz previsokih cijena najma stanova.
Kako bi se ti problemi ublažili, Zagreb je, prema njegovim riječima, obustavio prodaju gradskih stanova, uveo kriterije za priuštivi i socijalni najam te transparentne kriterije dodjele, a uz to gradi i nove stambene jedinice za priuštivo i socijalno stanovanje.
Uz Tomaševića, na panelu su sudjelovali Rubén Arroxo, zamjenik gradonačelnika Luga u Galiciji, Elena Azcarraga, bivša generalna direktorica za stanovanje i urbanu regeneraciju u Valenciji, Marieke van Doorninck, bivša pročelnica u Amsterdamu i članica izvršnog odbora Europske zelene stranke, te Renaud Payre, potpredsjednik Metropole Lyona i počasni dekan fakulteta Sciences Po Lyon.
Bosanac je poručio da borba za priuštivo stanovanje u Europskom parlamentu i cijeloj Europskoj uniji ostaje trajna obveza. Pozvao je sve sudionike i partnere da se bore za stanovanje kao pravo svih građana u EU i da se zajedno suprotstave interesnim skupinama koje taj cilj koče.
