Možemo traži da Ustavni sud zaštiti građane: "Solarizacija ne smije biti polje nove grabeži"

Sandra Benčić (Možemo!) upozorila je da je Hrvatska Zakonom o izvlaštenju dozvolila da se ono može raditi i u privatnom interesu. Izvlaštenje je, napominje, inače bio prerogativ države da to radi kada je nužno za ostvarenje nekog javnog interesa. Postoje, dodala je, države EU koje u iznimnim slučajevima dozvoljavaju izvlaštenje u korist privatnih investitora, međutim, nikada ne način kako je to riješeno u hrvatskom Zakonu u kojem je privatni investitor izjednačen s državom. Naglasila je da se uvijek gleda načelo proporcionalnosti koje je ustavno načelo i kojim se utvrđuje je li interes više od 300 građana da proizvode hranu za sebe zaista manji od interesa jednog pojedinca da zarađuje na njihovom zemljištu koje će dobiti 'budzašto'.