Ocjena ustavnosti
Možemo traži da Ustavni sud zaštiti građane: "Solarizacija ne smije biti polje nove grabeži"
Klubovi zastupnika SDP-a i Možemo! pokreću ocjenu ustavnosti propisa kojima se omogućuje oduzimanje zemlje malim poljoprivrednicima u Zaboku u korist privatnih investitora u solarne elektrane jer je to, ističu, krađa i otimačina privatnog vlasništva i eklatantno kršenje Ustava.
„Klubovi zastupnika SDP-a i Možemo! podnijet će zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu suglasnosti Zakona o energiji i Zakona o izvlaštenju nekretnina i određivanju naknade s Ustavom RH, na inicijativu predstavnika Grada Zaboka na čijem je području u posljednjih nekoliko godina od strane privatnih trgovačkih društava pokrenut niz radnji i postupaka potrebnih za izgradnju sunčanih elektrana”, izvijestila je na konferenciji za novinare u Saboru Mirela Ahmetović (SDP).
Pritom se, upozorila je, zloupotrebljavaju odredbe Zakona o energiji u vezi sa Zakonom o izvlaštenju gdje se pokušavaju izvlastiti nekretnine fizičkih osoba u korist privatnih trgovačkih društava i izgradnja energetskih objekata koje će oni komercijalizirati za svoj privatni interes, sve pod krinkom da su to projekti u interesu RH.
Radi se o tome da se pokušava na tzv. legalan način oteti nekretnine fizičkih osoba i time ostvariti nepripadajuća materijalna korist, ustvrdila je. Ovdje se, napominje, ne poštuje nikakva procedura kojom bi se utvrdilo je li uopće strateški interes RH izgraditi takve objekte jači od zaštite privatnog vlasništva koja je propisana Ustavom.
„Zakoni RH bi trebali štititi građane i građani bi trebali znati da nitko ne može stupiti u posjed njihovih nekretnina bez poštivanja zakonska procedure, što ovdje nije slučaj. Izvlaštenja se provode kada je u pitanju zaštita javnog interesa, poput izgradnje bolnice, škole, vrtića i nečega što je u interesu svih građana RH, a u ovom slučaju riječ je o privatnom interesu. Ovo je krađa i otimačina privatnog vlasništva i eklatantno kršenje Ustava”, zaključila je Ahmetović.
Benčić: Solarizacija ne smije biti polje nove grabeži
Sandra Benčić (Možemo!) upozorila je da je Hrvatska Zakonom o izvlaštenju dozvolila da se ono može raditi i u privatnom interesu. Izvlaštenje je, napominje, inače bio prerogativ države da to radi kada je nužno za ostvarenje nekog javnog interesa. Postoje, dodala je, države EU koje u iznimnim slučajevima dozvoljavaju izvlaštenje u korist privatnih investitora, međutim, nikada ne način kako je to riješeno u hrvatskom Zakonu u kojem je privatni investitor izjednačen s državom. Naglasila je da se uvijek gleda načelo proporcionalnosti koje je ustavno načelo i kojim se utvrđuje je li interes više od 300 građana da proizvode hranu za sebe zaista manji od interesa jednog pojedinca da zarađuje na njihovom zemljištu koje će dobiti 'budzašto'.
To je ključno pitanje i zato dižemo ocjenu ustavnosti da bi Ustavni sud reagirao i da bi Zakon te interese stavljao u ravnotežu, odnosno, da su građani zaštićeni u odnosu na privatne investitore, istaknula je Benčić. Ustvrdila je da solarizacija ne smije biti polje nove grabeži.
Gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek kazala je da su angažirali pravne stručnjake koji su im rekli da jedini ispravni put da se pokrene postupak pred Ustavnim sudom pa će saborski zastupnici dviju stranaka podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti čl. 4 st. 2 Zakona o energiji.
Taj članak, pojasnila je, omogućava da se privatni energetski projekti proglase javnim interesom bez bilo kakvog dokaza da je taj interes stvaran ili razmjeran. Grad Zabok ne osporava razvoj obnovljivih izvora energije, štoviše pioniri smo u tome, ali zelena tranzicija ne može biti izgovor za oduzimanje tuđe zemlje jer obnovljiva energija mora biti zajednički alat za zajedničku dobrobit, a ne sredstvo privatnog profita i to nije interes RH, poručila je Đurek, uz očekivanje da Ustavni sud zaštiti temeljna prava njezinih sugrađana.
Predstavnica građana Zaboka Silvija Kušan kazala je da ne žele prodati svoje privatno zemljište, svoju djedovinu i dati privatnom investitoru. Neki to žele i prodali su, ali ja sam ovdje u ime onih koji to ne žele, jer da se radi o državnom dobru poput pruge, ceste, vodovoda, kanalizacije, svi bismo dali svoja poljoprivredna zemljišta, ali ovdje je riječ o nečem drugom, o dovođenju ljudi pred gotovo čin i oduzimanju vrlo atraktivnog zemljišta, upozorila je.
Dodala je da se nitko nije pitao što će biti s toliko velikim zemljištem, jer je riječ o 100 hektara i 400 vlasnika, kada prođe vijek trajanja solarne elektrane i tko će biti vlasnik tog zemljišta. Hoće li to biti privatni investitor i hoće li to postati građevinsko zemljište, zapitala je Kušan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare