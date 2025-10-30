N1 je postao brend kojem vjeruju milijuni građana u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj

11 godina hrabrog novinarstva
Regionalna informativna platforma N1 danas obilježava svoju 11. godišnjicu — važan jubilej postignut u jednoj od najizazovnijih godina od njezina osnivanja.
Tijekom protekle godine svaka redakcija N1 suočila se s posebnim izazovima koji odražavaju šire pritiske s kojima se suočava neovisno novinarstvo.
U Hrvatskoj je N1 prošao kroz veliku organizacijsku restrukturaciju, istodobno učvrstivši svoju vodeću poziciju.
U Srbiji je godina bila obilježena prosvjedima, prijetnjama i izravnim napadima na novinare.
U Bosni i Hercegovini mreža je nastavila s radom u atmosferi nestabilnosti, društvenih podjela i političkih napetosti.
Sve se to odvijalo u globalnom kontekstu u kojem se medijske organizacije diljem svijeta nastoje prilagoditi brzim digitalnim promjenama, a istodobno sačuvati vjerodostojnost i povjerenje javnosti.
Unatoč izazovima, N1 je zadržao iznimnu gledanost i ostao prvi izbor publike diljem regije — dokaz povjerenja i lojalnosti koje je stekao kroz desetljeće profesionalnog, neovisnog izvještavanja.
Dugogodišnja predanost zaštiti uredničke neovisnosti
Aleksandra Subotić, izvršna direktorica United Medije, kompanije koja je vlasnik N1 televizije, istaknula je dugogodišnju predanost grupe zaštiti uredničke neovisnosti širom regije.
„Već 11 godina misija United Medije je da stoji iza N1 i štiti njegovu uredničku neovisnost.
Ponosni smo što je N1 postao brend kojem vjeruju milijuni građana Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske — jer znaju da iza tog imena stoje jedni od najprofesionalnijih i najposvećenijih novinarskih timova u regiji.
N1 prepoznaju i podržavaju vodeće međunarodne novinarske organizacije, poput Reportera bez granica (RSF) i Europske federacije novinara (EFJ), koje dijele našu posvećenost slobodnim i neovisnim medijima. Značaj neovisnih medija na Balkanu ne može se dovoljno naglasiti, a mi ostajemo odlučni tu misiju podržavati i u godinama koje dolaze“, izjavila je Subotić.
Peter Horrocks, savjetnik Uredničkog odbora N1, ističe da ova informativna platforma i dalje prednjači u donošenju najviših globalnih standarda novinarstva, produkcije i inovacija na svojim tržištima.
„Svaki novinar N1 posvećen je interesima publike, bez straha i bez pogodovanja bilo kojem političkom ili komercijalnom interesu. N1 je svjetionik za Balkan“, dodaje.
Protekla godina ponovno pokazala zašto N1 postoji
Igor Božić, direktor informativnog programa N1 Srbija, rekao je da je protekla godina ponovno pokazala zašto N1 postoji — i zašto je važan.
„Suočili smo se s neviđenim političkim i institucionalnim pritiscima — od napada provladinih medija i dužnosnika do ukidanja našeg signala na kabelskim platformama.
Unatoč svemu, povjerenje javnosti u N1 nikada nije bilo veće. Naši novinari bili su na terenu kad drugi nisu — izvještavali su s prosvjeda, razotkrivali korupciju i davali glas onima koje je sustav pokušao ušutkati.
Snaga jednog medija ne ovisi o milosti onih na vlasti, nego o povjerenju publike — a to povjerenje nikada nije bilo snažnije“, poručio je Božić.
Dodao je da su Reporteri bez granica (RSF) nominirali redakciju N1 Srbija za nagradu Courage in Journalism, te da je Europski parlament eksplicitno prepoznao značaj N1 kao neovisnog i profesionalnog medija u Srbiji.
N1 je zajednica ljudi koji vjeruju u istinu, činjenice, dijalog i slobodu
Amir Zukić, direktor informativnog programa N1 Bosne i Hercegovine, osvrnuo se na ulogu mreže u društvu koje se suočava s dubokim neizvjesnostima i podjelama.
„Iako se okolnosti i kontekst mijenjaju, najvažnije se nije promijenilo — povjerenje bosanskohercegovačke javnosti u N1, naš utjecaj u društvu, rezultati koji nas svrstavaju među najgledanije mreže te naš snažan osjećaj odgovornosti prema publici.
Svjesni smo izazova koji su pred nama — da očuvamo profesionalne standarde, a istodobno rastemo i razvijamo se u skladu s potrebama digitalnog doba — i odlučni smo u tome istrajati. Jer N1 nije samo medij, to je zajednica ljudi koji vjeruju u istinu, činjenice, dijalog i slobodu.
U vremenu pojednostavljenog javnog diskursa, rastuće netolerancije, površnog sadržaja i dezinformacija, vjerujemo da je važnije nego ikada očuvati N1 kao prostor kredibiliteta, provjerenih informacija i profesionalne odgovornosti“, kazao je Zukić.
Dom slobodnog, hrabrog i relevantnog novinarstva
Tihomir Ladišić, direktor informativnog programa N1 Hrvatska, istaknuo je uspjeh mreže u održavanju uredničke izvrsnosti uz prilagodbu novim okolnostima.
„Unatoč brojnim izazovima, N1 ostaje vodeći specijalizirani informativni kanal u Hrvatskoj. Uspješno smo restrukturirali poslovanje, otvorili prostor mladim i ambicioznim novinarima te ponovno pozdravili jednog od naših najistaknutijih reportera, Hrvoja Krešića, koji priprema novi autorski program.
U svijetu koji se svakodnevno mijenja, N1 ostaje dom slobodnog, hrabrog i relevantnog novinarstva. Naši gledatelji i čitatelji ostaju naš najveći prioritet“, rekao je Ladišić.
Pokrenut 30. listopada 2014. godine, N1 je prva regionalna 24-satna informativna platforma i prvi CNN-ov partner u ovom dijelu Europe.
Kroz integrirane redakcije u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kao i rastuću digitalnu produkciju u Sloveniji, N1 je izgradio reputaciju medija utemeljenog na činjenicama, neovisnog izvještavanja i postao jedan od najpouzdanijih i najutjecajnijih informativnih brendova u regiji.
