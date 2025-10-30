N1 Hrvatska obilježava 11 godina: Mjesto slobodnog, hrabrog i važnog novinarstva

“Bez obzira na sve izazove i probleme, ostali smo vodeći specijalizirani informativni kanal. N1 je uspješno restrukturirao svoje poslovanje, otvorio prostor za mlade i ambiciozne novinare, producente i suradnike, te vratio u svoje redove Hrvoja Krešića kao jednog od vodećih reportera i urednika koji priprema i svoj novi autorski projekt,” navodi Ladišić.