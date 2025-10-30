biramo istinu
N1 Hrvatska obilježava 11 godina: Mjesto slobodnog, hrabrog i važnog novinarstva
N1 Hrvatska danas obilježava 11 godina postojanja, a iza nas je godina koja je, unatoč brojnim izazovima, još jednom potvrdila važnost, snagu i ulogu koju N1 ima u hrvatskom medijskom prostoru.
News direktor N1 Hrvatska Tihomir Ladišić ističe kako je iznimno ponosan na činjenicu da je, jedanaest godina nakon početka emitiranja, N1 i dalje simbol profesionalnog i neovisnog novinarstva – medij koji se ne povlači pred izazovima i koji svoj ugled gradi na povjerenju publike.
“Bez obzira na sve izazove i probleme, ostali smo vodeći specijalizirani informativni kanal. N1 je uspješno restrukturirao svoje poslovanje, otvorio prostor za mlade i ambiciozne novinare, producente i suradnike, te vratio u svoje redove Hrvoja Krešića kao jednog od vodećih reportera i urednika koji priprema i svoj novi autorski projekt,” navodi Ladišić.
U proteklih godinu dana N1 je uživo u televizijskom programu pratio najvažnije događaje u svijetu – od izbora novog Pape u Rimu, ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, do ekstremnih vremenskih nepogoda, političkih i društvenih kriza, ali i sportskih pobjeda i uspjeha.
Tijekom godine N1 je uspješno redizajnirao svoj portal i mobilnu aplikaciju, koji su sada daleko moderniji, brži i prilagođeni najnovijim digitalnim trendovima i navikama korisnika. Novi dizajn donosi bolje korisničko iskustvo, intuitivnu navigaciju i mogućnost personaliziranog praćenja vijesti, čime N1 dodatno potvrđuje svoju poziciju lidera u digitalnim medijima regije.
“Vjerujemo kako u svijetu koji se svakodnevno mijenja N1 ostaje mjesto slobodnog, hrabrog i važnog novinarstva. Naši čitatelji i gledatelji i dalje su naš glavni prioritet, kao i želja da budemo dostupni na svim telekom platformama,” zaključuje Ladišić.
Hvala svim gledateljima i čitateljima koji su s nama već 11 godina – zbog vas i dalje biramo istinu.
