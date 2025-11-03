Oglas

DAN SJEĆANJA

N1 SPECIJAL: 34 godine od bitke za Vukovar

N1 Info
03. stu. 2025. 17:33
Davor Javorovic/PIXSELL

Utorak, 18. studenog, N1 televizija donosi specijalnu emisiju povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i 34. obljetnice pada Vukovara – grada simbola hrvatske slobode i otpora.

Kolona sjećanja i ove će godine proći ulicama Vukovara – mjesta koje je prije 34 godine postalo sinonim za hrabrost, žrtvu i zajedništvo. Hrabri hrvatski branitelji 87 dana odolijevali su opsadi i nadmoćnijem neprijatelju, braneći grad i slobodu cijele Hrvatske.

N1 Hrvatska će od 8 sati uživo prenositi događaje iz Vukovara kroz Novi dan i N1 Studio Live– iz svog vanjskog studija u Vukovaru, uz javljanja reportera, razgovore s braniteljima i obiteljima žrtava, te analize o važnosti očuvanja sjećanja. 

“Vukovar nije samo simbol prošlosti, nego i podsjetnik na vrijednosti koje nas povezuju – slobodu, hrabrost i zajedništvo. Svake godine s poštovanjem i zahvalnošću vraćamo se u grad heroj,” izjavila je Tina Žagar, izvršna urednica N1 Televizije i urednica ovog specijalnog programa.

Iz N1 redakcije poručuju kako je važno i ove godine pružiti prostor onima koji svjedoče, pamte i prenose istinu o Vukovaru – da bi sjećanje ostalo živo i među budućim generacijama.

“Naša je misija istinito i dostojanstveno podsjećati na ono što se događalo 1991. godine, ali i pokazati kako se sjećanje prenosi na nove generacije”, dodala je Vanja Kranic, suurednica specijala Dan sjećanja. 

Pratite nas uživo na N1 televiziji i na portalu N1info.hr

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata Vukovar dan sjećanja

