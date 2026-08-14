najviše stranih turista
FOTO / Na Gripama više od 300 evakuiranih iz Omiša. Gojo: "U 15 godina nisam doživio ovako nešto"
U prihvatnom centru u velikoj dvorani Sportskog centra Gripe trenutačno je smještena 321 osoba evakuirana s područja Omiša i okolnih mjesta zbog velikog požara, među kojima je najviše stranih turista, izvijestili su u petak Crveni križ i Grad Split.
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Evakuirane osobe u Split su prevezene tijekom ranih jutarnjih sati, a za njih su na Gripama osigurani kreveti, deke, hrana, voda, mogućnost tuširanja i korištenja sanitarnog čvora. Na lokaciji su i medicinski timovi te policija koji skrbe o sigurnosti i potrebama evakuiranih.
Ravnatelj splitskog Crvenog križa Tomislav Gojo rekao je da je trenutačno najveći izazov organizirati život za velik broj ljudi koji su se našli u neizvjesnoj situaciji.
"Trenutačno su na Gripama 321 osoba i pokušavamo organizirati život. Tijekom noći svi su pristigli, osigurali smo im krevete, deke, hranu i vodu, a imaju i mogućnost tuširanja i korištenja sanitarnog čvora", rekao je Gojo.
Istaknuo je da svaki od evakuiranih ima svoju priču i da mnogi ne znaju gdje su im članovi obitelji i prijatelji.
"Milijun je individualnih problema. Ljudi imaju krevet, tuš, WC i obrok, ali teško je prognozirati koliko će ova situacija trajati", kazao je.
Dodao je da je među evakuiranima velik broj stranih državljana, posebice turista, a dio njih ostao je bez dokumenata ili lijekova.
"Više je stranaca nego naših ljudi, iako još nemamo konačne podatke. To su uglavnom turisti. Neki su ostali bez dokumenata, neki su ostali bez lijekova pa smo pojedine ljude vodili i na hitnu", rekao je Gojo.
Dodao je da su se javili i građani koji žele donirati potrepštine, no zasad u prihvatnom centru imaju sve što im je potrebno.
Gojo je također istaknuo kako u svojih 15 godina rada u Crvenom križu nije doživio situaciju ovakvih razmjera.
"U 15 godina nisam doživio ovako nešto. Velik je intenzitet i dugo traje, a ovakve situacije obično budu kratke", rekao je.
Grad Split priopćio je da izražava punu podršku građanima Omiša i okolnih mjesta koji su protekle noći bili suočeni s velikim požarom te zahvalio vatrogascima, policiji, hitnim i drugim nadležnim službama koje rade na terenu kako bi zaštitile ljude, domove i područje zahvaćeno požarom.
U prihvatnom centru trenutačno je više od 300 osoba, uglavnom stranih državljana, među kojima su državljani Češke, Slovačke i Poljske, a najviše je poljskih turista. Grad je osigurao hranu i ostale osnovne potrepštine koje će evakuiranima biti dostupne do daljnjega.
Iz Grada su poručili da stoje na raspolaganju za svu pomoć koju mogu pružiti pogođenom području i ljudima koji su se našli u izvanrednoj situaciji te pozvali građane i goste da čuvaju sebe i dosljedno slijede upute nadležnih službi.
Razvoj situacije pratimo OVDJE.
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