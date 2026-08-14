opustošena europa
Francuska i Njemačka evakuiraju stanovnike zbog velikih šumskih požara
Francuske vlasti evakuirale su 525 ljudi nakon što je izbio požar u borovoj šumi jugozapadne regije Landes, blizu područja koje je ovog ljeta već opustošeno velikim požarima, a Njemačka evakuira 1800 ljudi nakon što se požar približio pograničnom selu.
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Požar u Francuskoj, koji je uništio 1100 hektara nakon što je počeo u četvrtak, proširio se u promjeru unutar 2 km od središta sela Luglona, rekao je regionalni dužnosnik Gilles Clavreul novinarima u petak. "Situacija je nepovoljna", rekao je, dodajući da 500 vatrogasaca gasi požare, uz šest zrakoplova poslanih u pomoć.
Policija je evakuirala 525 osoba u selu, a cestovne veze prema sjeveru i jugu su zatvorene.
Luglon se nalazi oko 100 km jugoistočno od turističkog područja zaljeva Arcachona, gdje su dva velika šumska požara uništila više od 50.000 hektara, što je krajem srpnja potaknulo evakuaciju čak 220.000 ljudi.
Područje je ovog ljeta pogođeno toplinskim valovima, a očekuje se da će temperature u petak poslijepodne porasti na 36 stupnjeva Celzijevih, u neviđenoj sezoni šumskih požara u Francuskoj.
Dosad je izgorjelo područje daleko veće od onoga iz prethodno rekordne 2022. godine. Područje Landesa prekriveno je borovim šumama koje postaju lako zapaljive kada se osuše.
U Njemačkoj evakuacija 1800 ljudi
Njemačke vlasti naredile su u ranim jutarnjim satima u petak evakuaciju oko 1800 ljudi iz njihovih domova nakon što se šumski požar u zapadnom dijelu zemlje proširio prema selu u blizini granice s Belgijom.
Stanovnici bi trebali odmah napustiti selo Gey i otići u centar za pomoć koji se nalazi u osnovnoj školi u obližnjem selu Strass, rekli su općinski dužnosnici u izjavi u 4 sata ujutro.
Stanovnicima je rečeno da nose samo osnovne stvari, osobne dokumente i potrebne lijekove.
U četvrtak su vlasti izjavile da je požar koji je zahvatio oko 25 hektara obližnje šume pokrenuo veliku hitnu intervenciju.
Vatrogasci i hitne službe bore se da obuzdaju plamen, a cesta B399 kroz to područje je zatvorena.
Veliki dijelovi Njemačke bore se sa suhim uvjetima i visokim rizikom od šumskih požara, kažu meteorolozi.
Širi europski kontinent, koji se najbrže zagrijava na svijetu, bori se s neuobičajeno aktivnom sezonom šumskih požara, jer je vlažnija zima potaknula rast vegetacije koja se osušila tijekom toplinskih valova.
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