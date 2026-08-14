Francuska i Njemačka evakuiraju stanovnike zbog velikih šumskih požara

Požar u Francuskoj, koji je uništio 1100 hektara nakon što je počeo u četvrtak, proširio se u promjeru unutar 2 km od središta sela Luglona, rekao je regionalni dužnosnik Gilles Clavreul novinarima u petak. "Situacija je nepovoljna", rekao je, dodajući da 500 vatrogasaca gasi požare, uz šest zrakoplova poslanih u pomoć.