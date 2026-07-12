očekuje ih se još
Na javni natječaj za ugradnju dizala pristiglo 36 prijava: Evo kako se boduju
Na natječaj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za ugradnju dizala pristiglo je 36 potpunih prijava za ugradnju dizala, a ministarstvo očekuje da ih do 31. kolovoza, kada završava prvi natječaj, stigne više stotina.
Prije gotovo tri mjeseca Ministarstvo je objavilo javni natječaj za Program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe.
Prema informacijama koje je Hina dobila iz Ministarstva, dosad je zaprimljeno 36 potpunih prijava za ugradnju dizala, najviše iz Zagreba, njih 25, Pule (četiri), Karlovaca i Splita (po dvije) te po jedna iz Bjelovara, Siska i Varaždina. U sustavu su trenutno i 243 prijave koje još nisu okončane.
"Očekujemo da ćemo na natječaj zaprimiti više stotina prijava. U dosadašnjim usporedivim javnim pozivima, kada se sredstva ne dodjeljuju metodom najbržeg prsta, više od polovice ukupnog broja prijava pristiglo bi zadnji dan poziva, a nama je do kraja javnog poziva ostalo još gotovo dva mjeseca", ističu u Ministarstvu.
Bodovanje prijava
Bodovi se ostvaruju za svaku osobu s invaliditetom koja živi u zgradi, doprinos jedinice lokalne samouprave (JLS) u sufinanciranju, indeks razvijenosti JLS-a, ukupni broj katova u zgradi, ukupnu cijenu ugradnje dizala, status pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra ili zgradu unutar kulturno-povijesnih cjelina te zgrade u kojima žive trudnice, djeca mlađa od 7 godina i osobe starije od 65 godina. Prednost će imati one jedinice lokalne samouprave koje su osigurale sredstva za ugradnju u svojim proračunima.
Na natječaj su se javili i suvlasnici jedne zgrade na zagrebačkom Jarunu. Predstavnik suvlasnika Bernard Coner uskoro očekuje izradu glavnog projekta, a prije toga je morao od stanara prikupiti uvjerenja o prebivalištu za osobe starije od 65, mlađe od 7 godina, za trudnice koje žive u zgradi i za osobe s invaliditetom, jer im sve to utječe na bodove na natječaju. Trudnice također moraju dostaviti i potvrde liječnika da su u drugom stanju, a osobe s invaliditetom moraju priložiti i potvrdu HZZO-a da su u Registru osoba s invaliditetom. To se zatim šalje upravitelju zgrade koji će prikupiti ostalu dokumentaciju i prijaviti zgradu na natječaj.
Ništa bez OIB-a i Registra zajednice suvlasnika
Jedan od uvjeta natječaja je da zgrada ima svoj OIB i da je upisana u Registar zajednice suvlasnika i u Registar upravitelja zgrada. Prema podacima koje smo dobili od Državne geodetske uprave, u navedenim registrima na dan 29. lipnja 2026. zajednicama suvlasnika dodijeljeno je 22.625. OIB-a, a u Registar upravitelja zgrada evidentiran je 62.231 ugovor o upravljanju.
OIB određuje i dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju informacije Državne geodetske uprave, koja, odgovaraju iz Ministarstva financija, dostavlja podatke za OIB Poreznoj upravi u središnji sustav putem informacijskih veza u realnom vremenu.
"U trenutku zaprimanja podataka Porezna uprava određuje i dodjeljuje OIB zajednici suvlasnika te servisnim putem dostavlja katastarskom uredu podatak o određenom i dodijeljenom OIB-u. Po dodjeli OIB-a katastarski ured dostavlja upravitelju zgrade Potvrdu o OIB-u", objašnjavaju u Ministarstvu financija.
Coner ističe da sve ovisi o agilnosti upravitelja zgrada, pa su neki od njih zahtjeve Državnoj geodetskoj upravi poslali odmah "u startu", a neki su to učinili kasnije i tek kada su dobili požurnicu od predstavnika stanara. Ali ni tu posao nije gotov, jer zeleno svjetlo moraju dati još neke institucije. Coner tako navodi iskustva onih koji su liftove ugrađivali i financirali sami.
"Čovjek koji je to pokrenuo prije dvije, tri godine rekao je da su na HEP-ovu suglasnost morali čekati 6 mjeseci. Puno faktora se mora poklopiti da bi se u konačnici moglo krenuti s izgradnjom lifta", kaže.
Financiranje ugradnje dizala, cijena oko 100.000 eura
Država pokriva jednu trećinu troškova, uz mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne samouprave, a njih 25 iskazalo je namjeru sudjelovanja u programu za 2026. te su za tu svrhu osigurale sredstva za sufinanciranje u svojim proračunima, potvrdilo je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Primjerice, gradovi Zagreb, Slavonski Brod i Pula sudjelovat će s 50 posto ukupnog troška, Grad Split sa 40 posto, gradovi Zadar, Bjelovar i Vukovar s trećinom ukupnog troška, a Grad Đurđevac i Kaštela s 30 posto.
Predstavnik stanara Coner napominje kako su njihove zgrade na Jarunu dobile ukupno tri ponude, a cijena ugradnje dizala kreće se oko 100 tisuća eura. S obzirom da država sufinancira s trećinom, a Grad Zagreb s 50 posto, trošak za suvlasnike bit će 17 posto ukupnih troškova ugradnje odnosno oko 17 tisuća eura. O izvođaču odlučuju sami suvlasnici na temelju pristiglih ponuda.
"Mi smo odlučili da će naš lift biti u staklu i odabrali smo tvrtku koja radi po sistemu "ključ u ruke". Znači, nije potrebno da ja prvo zovem građevinare koji će mi napraviti betonski okvir, pa onda montere, pa tek onda izvođača koji će mi montirati lift. Mislim da je to previše posla i onda bi svatko na drugoga svaljivao krivicu", ističe Coner.
Iako još prikupljaju dokumentaciju, siguran je da će sve stići obaviti na vrijeme. Natječaji su otvoreni do 31. kolovoza 2026. godine i raspisivat će se jednom na godinu.
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