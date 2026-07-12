Na javni natječaj za ugradnju dizala pristiglo 36 prijava: Evo kako se boduju

Na natječaj su se javili i suvlasnici jedne zgrade na zagrebačkom Jarunu. Predstavnik suvlasnika Bernard Coner uskoro očekuje izradu glavnog projekta, a prije toga je morao od stanara prikupiti uvjerenja o prebivalištu za osobe starije od 65, mlađe od 7 godina, za trudnice koje žive u zgradi i za osobe s invaliditetom, jer im sve to utječe na bodove na natječaju. Trudnice također moraju dostaviti i potvrde liječnika da su u drugom stanju, a osobe s invaliditetom moraju priložiti i potvrdu HZZO-a da su u Registru osoba s invaliditetom. To se zatim šalje upravitelju zgrade koji će prikupiti ostalu dokumentaciju i prijaviti zgradu na natječaj.