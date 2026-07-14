Otvara se pet braniteljskih centara i 18 centara za starije. U svima će trebati njegovatelji, a u sustavu fali 2000 ljudi

"Braniteljski centri u Pakracu i Slunju trebali bi biti građevinski dovršeni do kraja 2026. godine, nakon čega slijedi njihovo opremanje i stavljanje u funkciju. Za Bukovlje se do kraja ove godine očekuje izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole, a početak radova početkom 2027. Slična dinamika predviđena je i za centre u Imotskom i Vukovaru, gdje se također izrađuju idejna rješenja te se očekuje dovršetak projektne dokumentacije do kraja godine, radovi bi trebali započeti u proljeće 2027., a planirano je da svih pet centara budu u funkciji do kraja 2028. godine. Ukupan broj korisnika tog smještaja za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, kojima je zbog zdravstvenih, socijalnih ili životnih okolnosti potrebna dugotrajna skrb i smještaj, bit će definiran nakon izrade projektne dokumentacije za sve centre", rečeno nam je u Ministarstvu hrvatskih branitelja.