KAKO NAĆI DOVOLJNO RADNIKA?
Otvara se pet braniteljskih centara i 18 centara za starije. U svima će trebati njegovatelji, a u sustavu fali 2000 ljudi
Potkraj lipnja potpisan je ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Braniteljskog centra u Bukovlju kod Slavonskog Broda. Riječ je o jednom od pet takvih centara koji se grade ili planiraju graditi u sklopu projekta Ministarstva hrvatskih branitelja.
Za razliku od veteranskih centara (četiri postojeća i pet u izgradnji) namijenjenih rehabilitaciji veterana Domovinskog rata, braniteljski centri bit će ustanove za trajni boravak branitelja i stradalnika Domovinskog rata kojima je potrebna dugotrajna skrb i smještaj.
U budućem Braniteljskom centru u Bukovlju, kako je rečeno na potpisivanju ugovora, planirano je zapošljavanje tridesetak stručnih osoba koji će ondje brinuti za stotinjak korisnika.
Osim ovoga u Bukovlju, U izgradnji je braniteljski centar u Pakracu (zapravo rekonstrukcija nekadašnje psihijatrijske bolnice, nap.a.) dok je u studenome prošle godine potpisan je ugovor za izgradnju takvog centra u Slunju, a u planu je gradnja braniteljskih centara u Imotskom i Vukovaru.
Od pomoćnih radnika do medicinskih sestara
Kada svi budu dovršeni, u tih pet braniteljskih centara za nekoliko stotina korisnika morat će brinuti nekoliko desetaka stručnih osoba - medicinskih sestara, njegovateljica, fizioterapeuta... No nije baš jasno gdje će se naći toliko njih s obzirom na kronični manjak radnika u sustavu zdravstvene i socijalne skrbi.
Govoreći o tom problemu, dopredsjednik Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) Pavo Ćorluka nedavno nam je rekao kako u sustavu nedostaje oko dvije tisuće radnika raznih profila.
"Radeći projekciju sustava skrbi za starije osobe u narednih pet godina došli smo do zaključka da zbog biološkog odljeva kadrova nećemo moći podmiriti ni postojeće, a ni buduće kapacitete koji su u izgradnji. U sustavu trenutno nedostaje oko dvije tisuće radnika, počev od pomoćnog osoblja i radnika u kuhinji pa do njegovateljica, medicinskih sestara, fizioterapeuta i socijalnih radnika", upozorio je Ćorluka.
"Projekcija broja zaposlenih još nije utvrđena"
Tragom toga pitali smo Ministarstvo hrvatskih branitelja koliko bi u pet braniteljskih centara ukupno trebalo biti zaposlenih, koliko bi od toga trebalo biti medicinskih sestara, njegovateljica i fizioterapeuta te kako planiraju osigurati dovoljan broj zaposlenih za njegu i rehabilitaciju korisnika koji će biti trajno smješteni u budućih pet braniteljskih centara. Sudeći po onome što su nam rekli, ni u Ministarstvu još nemaju jasan odgovor na ta pitanja.
"Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Braniteljskog centra do sada su ustrojene tri podružnice te javne ustanove – u Pakracu, Slunju i Bukovlju. Ukupna projekcija broja zaposlenih za svih pet braniteljskih centara u ovom trenutku nije formalno utvrđena jer sistematizacije za pojedine podružnice tek slijede kako se dovršavaju projektne dokumentacije i preciznije definira struktura budućih korisnika", kažu.
Raspisani natječaji za manji broj njegovateljica
Dodaju kako će kadroviranje braniteljskih centara teći postupno i sukladno dinamici dovršetka pojedinih centara te propisanoj obvezi raspisivanja javnog natječaja radi popunjavanja radnih mjesta.
No neki javni natječaji već su raspisani. Primjerice, sredinom travnja, dva i pol mjeseca prije potpisivanja ugovora o gradnji centra u Bukovlju, krovna ustanova Braniteljski centar objavila je javni natječaj za zapošljavanje jedne medicinske sestre ili medicinskog tehničara te jednog njegovatelje ili njegovateljice u budućem centru u Bukovlju.
A nedavno je objavljena i odluka o izboru jedne medicinske sestre i jedne njegovateljice.
Sličan natječaj (jedna medicinska sestra, jedan njegovatelj/ica) raspisan je lani u lipnju i za potrebe Braniteljskog centra u Pakracu, a u lipnju ove godine raspisan je natječaj za još jednog njegovatelja ili njegovateljicu u tom budućem centru.
Svih pet centara u funkciji do kraja 2028.?
"Braniteljski centri u Pakracu i Slunju trebali bi biti građevinski dovršeni do kraja 2026. godine, nakon čega slijedi njihovo opremanje i stavljanje u funkciju. Za Bukovlje se do kraja ove godine očekuje izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole, a početak radova početkom 2027. Slična dinamika predviđena je i za centre u Imotskom i Vukovaru, gdje se također izrađuju idejna rješenja te se očekuje dovršetak projektne dokumentacije do kraja godine, radovi bi trebali započeti u proljeće 2027., a planirano je da svih pet centara budu u funkciji do kraja 2028. godine. Ukupan broj korisnika tog smještaja za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, kojima je zbog zdravstvenih, socijalnih ili životnih okolnosti potrebna dugotrajna skrb i smještaj, bit će definiran nakon izrade projektne dokumentacije za sve centre", rečeno nam je u Ministarstvu hrvatskih branitelja.
No bez konkretnijih projekcija i brojki.
U centrima za starije trebat će 1.400 radnika
Podsjetimo da su uz gradnju pet braniteljskih centara u Hrvatskoj privodi kraju i veliki projekt izgradnje 18 centara za starije osobe gdje će također biti potrebno zaposliti desetke djelatnika istih profila kao i u budućim braniteljskim centrima.
Centri za starije do sada su otvoreni u Voćinu, Našicama, Medulinu, Dubrovniku, Đurđevcu i Loboru, a uskoro će biti otvoreni i centri u Grubišnom Polju, Dugoj Resi, Vrpolju, Drnišu i Svetom Filipu i Jakovu. Otvarajući Centar za starije u Medulinu, premijer Andrej Plenković rekao je da će u 18 novih centara ukupno biti smješteno 1.850 korisnika, među kojima 260 osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti (koji iziskuju veću skrb od ostalih, nap.a.) te će biti zaposleno 1.400 radnika raznih profila.
I dalje nije jasno gdje se planira naći toliko djelatnika koji će pokriti velike kadrovske potrebe u centrima za starije osobe i nešto manje u budućim braniteljskim centrima.
"Domaćih radnika nema dovoljno"
Govoreći o tome, Ćorluka iz Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi pri HUP-u, kazao nam je kako će otvaranjem spomenutih centara izaći na vidjelo problem manjka radnika educiranih za te poslove.
"Ne pripremimo li one koji bi trebali raditi te poslove, a nismo daleko odmakli u tome, imat ćemo problem kada se otvori tih 18 centara. Domaćih radnika nemamo dovoljno, a na tim poslovima strani radnici ne mogu kvalitetno raditi jer se postavlja pitanje njihove komunikacije s korisnicima, a i povjerenja."
Početkom ovoga tjedna samo na internetskoj oglasnoj ploči Burze rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo je dvjestotinjak oglasa u kojima su poslodavci iz čitave Hrvatske (i jedan iz Njemačke) ukupno tražili čak 329 njegovatelja i njegovateljica. Njegovatelji i medicinske sestre već godinama su među deset najtraženijih zanimanja na domaćem tržištu rada.
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