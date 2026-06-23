HTZ pokrenuo novu kampanju: Hrvatska pruža više nego što očekujete, daje vrijednost za novac

"Želimo jasno istaknuti vrijednost za novac koju Hrvatska nudi te pokazati da naša zemlja ima snažnu, kvalitetnu i konkurentnu turističku ponudu. Cilj nam je motivirati putnike koji u posljednjem trenutku biraju destinaciju da upravo Hrvatsku prepoznaju kao idealan izbor. Gosti danas biraju destinacije koje su im bliže, pristupačnije, koje su sigurne i cjenovno prihvatljive", rekao je Staničić.