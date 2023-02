“Nagledali smo se afera od HDZ-a, ali kada dođu izbori Hrvati sve zaborave”

Podijeli :

Novinari Ilija Radić i Rozita Vuković gostovali su u Točki na tjedan gdje su komentirali aktualne teme, a jedna od njih je i incident na Platku gdje su pripadnici HGSS-a napadnuti od strane MMA boraca.

Radić kaže da je samo driftanje mladića koje je uslijedilo prije incidenta također problematično jer je vjerojatno potaklo reakciju drugih ljudi. “Druga stvar, kao netko tko trenira borilačke vještine, smatram da je udarac u glavu od strane utrenirane osobe nekome tko nije navikao primati udarce pokušaj ubojstva. Pogotovo kad imamo čizmu, to nikako ne može biti samo prekršaj. Također, djevojka koja je ozlijeđena ima unutarnje krvarenje, to bi isto trebalo biti teška tjelesna ozljeda. Kako je policija to kvalificirala kao prekršaj meni nije jasno”, rekao je.

Vuković kaže kako je u cijelom slučaju puno nelogičnosti. “Sama činjenica da je policija to dala u javnost dva dana nakon incidenti, zatim sam je DORH rekao da im nisu poslali potpuna izviješća. Tako da ne bi isključila da se radi o radnjama zataškavanja, no to će sve pokazati istraga. Na lokalnim, manjim, sredinama se često znaju događati takva zataškavanja”, rekla je.

Plenković neki dan nije mogao sakriti bijes, sada o aferi – šuti Glodur s Markovog trga

“Uvijek su mediji krivi, jer je problem kada mi nešto otkrivamo, a ne zašto i kako se to dogodilo”, dodala je. Ona smatra da su kazne općenito preblage.

“Ako se od ovog mladog, perspektivnog borca napravi primjer onda će i netko drugi tko dođe u sličnu situaciju se povući. U suprotnom slučaju ćemo onda svi rješavati stvari nasiljem, pa će netko povući pištolj i imat ćemo spiralu nasilja”, rekao je Radić.

“Meni se čini da se na našem pravosuđu stalno traže neke olakotne okolnosti. Imamo primjer manijaka u Splitu koji je usmrtio Meksikanku, a olakotna okolnost je bila da žrtva nije puno patila”, napomenuo je.

Što se tiče afere “Puno ti hvala” i zapošljavanja u Hrvatskim šumama, Vuković kaže kako se sada vidi da se izjalovila ona Plenkovićeva rečenica da će mijenjati HDZ, a time i Hrvatsku.

“Ja mislim da taj Niko Dujmović nije uzeo posao niti jednoj perspektivnoj osobi u Hrvatskoj jer takva osoba ne želi raditi u Hrvatskim šumama, nego sam taj način komunikacije smeta mladim ljudima i budi u njima revolt te zato oni odlaze”, smatra Radić.

“Puno mladih misli da se tu ne može ništa napraviti. Oni vide natječaj pa kažu – ma tko će tu proći. To ih strašno demotivira”, dodala je Vuković.

Kaže da smo se u aferi AP naslušali svakakvih objašnjenja, od toga da ne znaju tko je AP, pa do toga da je to netema. “Sve što Plenković kaže da je netema je zapravo tema”, rekla je.

“Nagledali smo se svakakvih afera od HDZ-a, ali kada dođu izbori Hrvati sve zaborave i miješaju se nove karte. Ovaj cijeli slučaj se podsjeća na onu -vjeruješ li meni ili svojim očima. Ova poruka s imenom i prezimenom je bila jasna jer nakon nje stiže cijelo objašnjenje. Vidjet ćemo hoće li se otvarati istraga i zašto se ovaj slučaj gleda različito od slučaja Horvat i Aladrović. Već je jedan ministar uhićen zbog poruka. Hoće li to štetiti Plenkoviću? Ne vjerujem jer smo se nagledali svega”, rekao je Radić.

“Oni su takva stranka, dok god je HDZ na vlasti oni neće talasati, ali čim osjete da se nešto mijenja brzo će se preslagati”, rekla je Vuković.

