Burno u Saboru zbog prijedloga Možemo: "Zadnji put se pokazali ovoliko empatije i tuge kad je umro Josip Broz"

"Brojke nepobitno pokazuju da u mirovinskom sustavu njihov doprinos nije adekvatno vrednovan. Naši prijedlozi idu za tim da se mirovine tih branitelja, njih više od 70.000, povećaju. I mi i vi znamo da je naš prijedlog dobar, to je potvrdio i zastupnik HDZ-a Đakić kad je rekao 'prijedlog je dobar i ja bih za njega glasao kada ne bih znao od koga dolazi'. To je potvrdio i kolega Mažar (Nikola)", rekao je Damir Bakić (Možemo!) uoči glasanja.