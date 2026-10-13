"Očekujemo da će gradonačelnik Zagreb sada kada je povećao maksimalan iznos poreza na nekretnine, ta sredstva, koja će uprihoditi, kompenzirati i smanjiti porez na dohodak u Gradu Zagrebu, a stopa je najveća u Republici Hrvatskoj. Nije dovoljno povećati samo stopu poreza na nekretnine, na prazne stanove, a da porezna presija, kada govorimo o porezu na rad, dohodak bude na najvećoj mogućoj razini", dodao je ministar.