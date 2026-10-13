Ministar u Saboru
Bačić poručio Tomaševiću: Povećali ste porez na nekretnine, sada smanjite porez na dohodak, povećajte plaće u Zagrebu
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih pet na maksimalnih osam eura po četvornome metru. Prijedlog će uputiti Gradskoj skupštini, a cilj je potaknuti vlasnike praznih stanova da ih stave na tržište dugoročnog najma.
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Predložit ćemo dizanje na maksimalnih osam eura po kvadratu, u odnosu na trenutačnih pet eura po kvadratu, za one vlasnike koji ne koriste te stanove za stanovanje ili ih koriste za kratkoročni najam putem Airbnb-a ili Bookinga ili drugih takvih platformi", rekao je gradonačelnik Tomašević.
Naglasio je da se povećanje ne odnosi na nekretnine koje se koriste za stanovanje.
Ministar graditeljstva Branko Bačić istaknuo je da je samo na području Grada Zagreba oko 55 tisuća praznih stanova:
"Ta činjenica nas je potaknula da povećamo stopu poreza na nekretnine, a prije svega na prazne stambene jedinice. Utvrdili smo najvišu stopu od osam eura po kvadratnom metru praznog stambenog prostora, koji ne služi za stanovanje. Ova odluka gradonačelnika Grada Zagreba je na tragu Nacionalnog plana stambene politike."
"Očekujemo da će gradonačelnik Zagreb sada kada je povećao maksimalan iznos poreza na nekretnine, ta sredstva, koja će uprihoditi, kompenzirati i smanjiti porez na dohodak u Gradu Zagrebu, a stopa je najveća u Republici Hrvatskoj. Nije dovoljno povećati samo stopu poreza na nekretnine, na prazne stanove, a da porezna presija, kada govorimo o porezu na rad, dohodak bude na najvećoj mogućoj razini", dodao je ministar.
Poslao je poruku gradonačelniku Tomaševiću: "Za očekivati je da će smanjiti porez na dohodak i povećati plaće zaposlenika u Zagrebu."
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