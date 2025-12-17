Zagrepčani, pripremite se: U proljeće kreću novi veliki radovi

Grad Zagreb objavio je javnu nabavu za izvođenje radova obnove Podsusedskog mosta, najzapadnijeg zagrebačkog mosta i važne prometne veze između Zagreba i Samobora.
Predmet nabave vrijedne 3,6 milijuna eura obuhvaća opsežnu sanaciju mosta duljine veće od 350 metara, kojim se svakodnevno služe tisuće građana.
„Podsusedski most ima stupove izgrađene još 1914. godine, dok je rasponska konstrukcija dovršena 1980. godine, zbog čega je njegova obnova nužna kako bi se osigurala dugoročna sigurnost i funkcionalnost. Sanacija je nužna kako bi se očuvala važna prometna povezanost zapadnog dijela grada“, poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.
Planirani radovi uključuju cjelovitu obnovu kolnika, saniranje pješačke staze na južnoj strani i pješačko-biciklističke staze na sjevernoj strani mosta. Predviđena je ugradnja novih zaštitnih slojeva, hidroizolacije i asfaltnog zastora, kao i zamjena dijela podnih rešetki, sanacija sustava odvodnje oborinskih voda te zamjena prijelaznih naprava i pripadajućih brtvi. Na sjevernom i južnom prilazu mostu izgradit će se nove pješačko-biciklističke staze. Planirana je i sanacija upornjaka i stupova, uključujući uklanjanje degradiranog betona, injektiranje pukotina te zamjenu ukupno 20 ležajeva, te sanacija stupova.
Kako će funkcionirati promet?
Promet će većinu vremena biti omogućen jednom prometnom trakom i jednom pješačko-biciklističkom stazom, dok će se druga prometna traka sukcesivno sanirati. Potpuna obustava prometa predviđena je samo tijekom najzahtjevnijih zahvata, poput zamjene ležajeva i brtvi, kada će se promet privremeno preusmjeravati na susjedne gradske mostove.
Predviđeno trajanje radova sanacije Podsusedskog mosta iznosi deset mjeseci od uvođenja izvođača u posao, a očekivani početak radova planiran je u proljeće 2026. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
