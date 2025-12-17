Zagrepčani, pripremite se: U proljeće kreću novi veliki radovi

Planirani radovi uključuju cjelovitu obnovu kolnika, saniranje pješačke staze na južnoj strani i pješačko-biciklističke staze na sjevernoj strani mosta. Predviđena je ugradnja novih zaštitnih slojeva, hidroizolacije i asfaltnog zastora, kao i zamjena dijela podnih rešetki, sanacija sustava odvodnje oborinskih voda te zamjena prijelaznih naprava i pripadajućih brtvi. Na sjevernom i južnom prilazu mostu izgradit će se nove pješačko-biciklističke staze. Planirana je i sanacija upornjaka i stupova, uključujući uklanjanje degradiranog betona, injektiranje pukotina te zamjenu ukupno 20 ležajeva, te sanacija stupova.