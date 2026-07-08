Matijević je na svom Facebook profilu naveo da poruke zbog kojih je kažnjen nisu bile prijeteće ni uznemirujuće, već dio komunikacije između dvoje ljudi koji su prolazili kroz težak razvod, a jedina je razlika što su postale instrument političke osvete zbog posla kojim se bavi. Naveo je kako poruke nije javno objavljivao zbog zaštite dostojanstva svog djeteta, te da bi njihov sadržaj pokazao okolnosti cijelog slučaja.