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Bivši SDP-ovac

Splitski vijećnik Davor Matijević pravomoćno kažnjen zbog psihičkog nasilja u obitelji

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Hina
|
07. srp. 2026. 14:22
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15.12.2025.,Split-Davor Matijevic i Ante Zoricic odrzali konferenciju za medije u gradskom poglavarstvu. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević, bivši predsjednik splitskog SDP-a i nekadašnji kandidat te stranke za gradonačelnika Splita, pravomoćno je proglašen krivim zbog psihičkog nasilja u obitelji nad suprugom počinjenog 27. kolovoza 2022., izvijestio je u utorak Općinski prekršajni sud u Splitu.

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Prekršajni sud proglasio ga je krivim za psihičko nasilje u obitelji te mu izrekao novčanu kaznu od 265,45 eura. Presuda je postala pravomoćna 12. svibnja 2026. nakon što ju je potvrdio Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

Matijević je u političkom životu Splita djelovao kao član SDP-a, bio je predsjednik splitske organizacije stranke, gradski vijećnik te kandidat SDP-a za gradonačelnika Splita na lokalnim izborima 2025. godine.

Nakon toga napustio je SDP i nastavio političko djelovanje kao nezavisni gradski vijećnik.

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Teme
davor matijević nasilje u obitelji obiteljsko nasilje psihičko nasilje

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