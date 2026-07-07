Bivši SDP-ovac
Splitski vijećnik Davor Matijević pravomoćno kažnjen zbog psihičkog nasilja u obitelji
Nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević, bivši predsjednik splitskog SDP-a i nekadašnji kandidat te stranke za gradonačelnika Splita, pravomoćno je proglašen krivim zbog psihičkog nasilja u obitelji nad suprugom počinjenog 27. kolovoza 2022., izvijestio je u utorak Općinski prekršajni sud u Splitu.
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Prekršajni sud proglasio ga je krivim za psihičko nasilje u obitelji te mu izrekao novčanu kaznu od 265,45 eura. Presuda je postala pravomoćna 12. svibnja 2026. nakon što ju je potvrdio Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.
Matijević je u političkom životu Splita djelovao kao član SDP-a, bio je predsjednik splitske organizacije stranke, gradski vijećnik te kandidat SDP-a za gradonačelnika Splita na lokalnim izborima 2025. godine.
Nakon toga napustio je SDP i nastavio političko djelovanje kao nezavisni gradski vijećnik.
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