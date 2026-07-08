"Smatramo da nakon pravomoćne presude za psihičko nasilje u obitelji više ne postoji moralni ni politički temelj za nastavak obnašanja javne dužnosti. Očekujemo da podnošenjem ostavke pokaže barem minimum političke odgovornosti i poštovanja prema građanima koji su mu dali svoje povjerenje", navodi se u priopćenju.