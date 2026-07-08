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"neka preuzme odgovornost"

SDP traži Matijevićevu ostavku: Osuđeni obiteljski nasilnik ne može biti vijećnik

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N1 Info
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08. srp. 2026. 08:54
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davor matijević danijel kukoč
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Splitski SDP pozvao je u srijedu nezavisnog gradskog vijećaka Davora Matijevića da podnese ostavku na tu dužnost nakon pravomoćne presude za psihičko nasilje u obitelji, poručivši mu da više nema moralni ni politički legitimitet za obnašanje javne dužnosti.

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Matijević, bivši predsjednik splitskog SDP-a i nekadašnji kandidat te stranke za gradonačelnika Splita, koji nakon posljednjih lokalnih izbora surađuje s HDZ-om, pravomoćno je proglašen krivim zbog psihičkog nasilja u obitelji nad suprugom počinjenog 2022 godine, izvijestio je u utorak Općinski prekršajni sud u Splitu.

Iz splitskog SDP-a poručuju kako pravomoćna presuda za psihičko nasilje u obitelji nosi i pravne i političke posljedice, te da osoba pravomoćno osuđena za nasilje u obitelji više ne može vjerodostojno obnašati dužnost gradskog vijećnika.

"Pozivamo Davora Matijevića da preuzme odgovornost i podnese ostavku", ističe se u priopćenju koji je potpisao gradski vijećnik Danijel Kukoč.

"U SDP-u Split jasno i nedvosmisleno osuđujemo svaki oblik nasilja, a posebno ono koje se događa u obiteljskom okruženju, gdje bi svaka osoba trebala biti sigurna i zaštićena".

Podsjećaju da je Matijević mandat u Gradskom vijeću Splita osvojio kao nositelj liste SDP-a Split na lokalnim izborima, a nakon izlaska iz stranke zadržao je vijećnički mandat.

"Smatramo da nakon pravomoćne presude za psihičko nasilje u obitelji više ne postoji moralni ni politički temelj za nastavak obnašanja javne dužnosti. Očekujemo da podnošenjem ostavke pokaže barem minimum političke odgovornosti i poštovanja prema građanima koji su mu dali svoje povjerenje", navodi se u priopćenju.

Tu se, dodaju, ne radi o političkom obračunu ni o stranačkom interesu, nego o standardima koji bi trebali vrijediti za sve javne dužnosnike.

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