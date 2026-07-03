Učenici pokazali manji interes za gimnazije: Neki su programi ostali nepopunjeni

- Mislim da je to zbog toga što su učenici shvatili da prijamni mogu pisati i na drugome mjestu. Naime, prijamni se piše u školi koju je učenik prijavio kao prvi izbor. Imali smo 10-20 učenika manje, no i dalje ih se prijavilo puno više od kvote. Ono što je važno su ocjene učenika, pa ćemo tako morati upisati četvero učenika više jer su svi koji su prošli imali 80 bodova + bodovi s prijamnog. Ovih četvero učenika ima iste bodove kao i zadnji iznad crte i moramo ih upisati - kaže ravnatelj Damir Jelenski.