ZAVRŠILE PRIJAVE PROGRAMA
Učenici pokazali manji interes za gimnazije: Neki su programi ostali nepopunjeni
U petak u podne zaključane su liste upisa za srednje škole. Svoje buduće škole odabralo je nešto više od 38.000 učenika.
Konačne liste bit će objavljene u utorak, 7. srpnja, u podne, a onda započinju upisi u ljetnom roku. Učenici koji sad ne upišu srednju, moći će to napraviti na jesenskom roku, od 24. kolovoza.
Ove godine u većini zagrebačkih gimnazija, posebno onih najtraženijih, primijetilo se da je nešto manji interes učenika nego inače, piše Ana Dasović za 24sata.
- Da, ove godine imamo nešto manji pritisak nego inače. Prethodnih godina uvijek bi nam se javilo više od 350 učenika na oko 260 mjesta, ove godine ih je bilo oko 300 - rekao nam je prije nekoliko dana Nikola Dmitrović, ravnatelj zagrebačke XV. gimnazije, popularnog MIOC-a.
Njihov međunarodni IB program koji inače upisuju djeca stranih državljana, te učenici koji planiraju upise na strana elitna sveučilišta, na ovome roku nije popunio kvotu od 40 učenika. To je program za koji godišnja školarina iznosi 4.000,00 eura za učenike državljane i djecu državljana RH i država članica EU, a za ostale 8.000 eura. Prijavilo ih se 33, kaže Dmitrović, koji ističe kako nisu baš jasni razlozi manjeg interesa.
Slično je rekao i Zlatko Stić, ravnatelj još jedne tražene zagrebačke srednje škole, Prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Na svim njihovim programima, od gimnazijskih do strukovnih, kemijskih tehničara i kozmetičarki, i ove je godine navala, s prijavama većim od 10 posto nego što ima mjesta. No, za gimnazijski program bilo je nešto manje prijava nego lani.
To su primijetili i drugi ravnatelji i ravnateljice zagrebačkih gimnazija. V. gimnazija već drugu godinu za redom nije popunila kvotu u ljetnom roku. I Gimnazija Tituša Brezovačkog imala je nešto manje učenika na prijamnom ispitu.
- Mislim da je to zbog toga što su učenici shvatili da prijamni mogu pisati i na drugome mjestu. Naime, prijamni se piše u školi koju je učenik prijavio kao prvi izbor. Imali smo 10-20 učenika manje, no i dalje ih se prijavilo puno više od kvote. Ono što je važno su ocjene učenika, pa ćemo tako morati upisati četvero učenika više jer su svi koji su prošli imali 80 bodova + bodovi s prijamnog. Ovih četvero učenika ima iste bodove kao i zadnji iznad crte i moramo ih upisati - kaže ravnatelj Damir Jelenski.
Na pitanje ima li smisla i dalje održavati prijamne ispite, od ističe da je to neupitno. I ove godine su učenici koji nisu imali 5,0 u sva četiri viša razreda osnovne škole na prijamnom osvojili dovoljno bodova da upadnu, kaže. Komentirao je i trend koji pokazuje da među učenicima nisu najpopularnije gimnazije koje su uvele prijamne.
- Mislim da se te liste ne tumače točno. Naime, ako gledate našu školu, a isto vrijedi i za druge gimnazije s prijamnim ispitima, mi imamo bodovni prag od 77 bodova. Kad bi se gledao poredak najtraženijih škola prema bodovima, slika bi bila drugačija - ističe Jelenski.
Roditelji, pak, komentiraju kako su upisi i ove godine bili stresni, prvenstveno zbog lista koje su se mijenjale nakon svakog osvježavanja. Mnoge je zbunjivao i sustav prvog, drugog, trećeg odabira, gdje su na listama na višoj poziciji bili učenici kojima bi neka škola bila treći ili četvrti izbor od onih koji su je imali kao prvi izbor. U Zagrebu je opet došao do izražaja problem inflacije petica.
Podaci CARNET-a od prije nekoliko dana pokazali su kako su ove godine najtraženije strukovne škole ekonomske, turističke, te smjerovi osobnih usluga - kozmetičarski i frizerski. Djeca su bila zainteresirana i za tehničke smjerove, a dobre ocjene su trebale i za smjerove računarstva.
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