Napadač na Petryja priznao krivnju, za svoje ponašanje okrivio alkohol

Policija je ranije izvijestila da je Pećina prijetio i fizički napao Petryja koji je zadobio lake tjelesne ozlijede. Prema Petryjevim navodima objavljenim u medijima, napadač mu je prigovorio zbog nezapošljavanja osobe koja se javila na natječaj za posao, nakon čega ga je povukao za glavu i udario njome o stol, a potom ga i udario šakom u glavu. Župan je nakon napada završio u bolnici.