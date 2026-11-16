u gospodarskom pojasu
Bugarska primila poziv u pomoć s teretnog broda koji tone u Crnom moru
Bugarska je u ponedjeljak primila poziv u pomoć s teretnog broda koji tone u njezinu isključivom gospodarskom pojasu u Crnom moru, priopćilo je bugarsko ministarstvo prometa.
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Na brodu pod somalskom zastavom nalazilo se 12 članova posade, a prevozio je tri tone rasutog tereta, odnosno pšenice, iz Rumunjske u Egipat. Lokacija članova posade zasad nije poznata, navelo je ministarstvo.
Uzrok nesreće za sad nije utvrđen, no ona se dogodila u trenutku pojačanih napetosti u Crnom moru, gdje su posljednjih tjedana zabilježeni brojni napadi bespilotnim letjelicama na brodove uz obalu Bugarske i Rumunjske.
Stručnjaci te napade povezuju s ratom Rusije i Ukrajine.
Rumunjski premijer Luca Niculescu izjavio je u nedjelju da su bespilotne letjelice napale tri trgovačka broda u Crnom moru, u blizini rumunjskog kanala Sulina. Dodao je da su rumunjske obrambene snage u dva navrata podigle borbene zrakoplove.
Rumunjski šef diplomacije Dan Neculaescu kazao je u pondjeljak u Bruxellesu da će Rumunjska zatražiti od partnera u Europskoj uniji nastavak pružanja vojnih kapaciteta te jačanje koordinacije s NATO-om nakon napada na trgovačke brodove.
"U posljednja 24 sata zabilježili smo četiri uzbune zbog bespilotnih letjelica, a tijekom vikenda pogođena su tri broda. To je neprihvatljivo", izjavio je Neculaescu po dolasku na redoviti mjesečni sastanak ministara vanjskih poslova EU-a u Bruxellesu.
Najavio je da će od europskih kolega zatražiti nastavak doprinosa vojnim kapacitetima u Rumunjskoj, kao i bolju koordinaciju između Europske unije i NATO-a u vezi sa sigurnosnom situacijom u Crnom moru.
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