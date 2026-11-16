"OJ KOSOVO, KOSOVO"
VIDEO / Srpska nacionalistička pjesma na forumu EU-a u Bruxellesu izazvala buru. Kos se ogradila
Europska povjerenica za proširenje Marta Kos izrazila je žaljenje zbog izvođenja srpske nacionalističke pjesme "Oj, Kosovo, Kosovo" na koncertu održanom u Bruxellesu uoči Foruma o proširenju Europske unije, nakon što su kosovski dužnosnici i pojedini europski parlamentarci ocijenili da njezini stihovi negiraju kosovsku državnost i odražavaju teritorijalne pretenzije Srbije.
"Što se tiče sinoćnjeg koncerta, žalim što su glazbenici odabrali tu pjesmu. Ona dotiče osjetljive teme, osobito s obzirom na bolnu povijest i različita iskustva zajednica na Kosovu – što je nešto s čime su ljudi iz tog područja dobro upoznati", rekla je Kos u ponedjeljak odgovarajući na novinarsko pitanje.
Dodala je da odabir te pjesme "ni na koji način ne odražava stajalište Europske komisije, niti njezino osobno stajalište, u pogledu Kosova i njegove povijesti".
Pjesma je izvedena u nedjelju na koncertu pod nazivom "Melodije jedinstva: Harmonije s europskog raskrižja", organiziranom u sklopu Foruma Europske unije o proširenju. Izvela ju je slovenska grupa Marko Hatlak & Kapobanda, i to instrumentalno, bez vokala.
Iako je mnogi smatraju tradicionalnom narodnom pjesmom, riječ je o djelu suvremenog autora, nastalom nakon obilježavanja 600. obljetnice Kosovske bitke na Vidovdan, 28. lipnja 1989. godine.
"Pjesma iznosi eksplicitne političke zahtjeve nad teritorijem Republike Kosovo"
Njezin izbor izazvao je nezadovoljstvo na Kosovu, gdje se smatra da pjesma promiče srpske teritorijalne pretenzije i osporava kosovsku državnost.
Kosovski veleposlanik pri Europskoj uniji Agron Bajrami poručio je na društvenoj mreži X da izvođenje takve pjesme "nije kulturna razmjena".
"Pjesma iznosi eksplicitne političke zahtjeve nad teritorijem Republike Kosovo. Njezino uključivanje u službeni događaj Europske komisije posvećen proširenju, jedinstvu i dobrosusjedskim odnosima je neprihvatljivo", napisao je Bajrami.
Od Europske komisije i povjerenice Kos zatražio je objašnjenje o tome tko je odabrao pjesmu i odobrio njezino izvođenje.
Reagirao je i izvjestitelj Europskog parlamenta za Kosovo Riho Terras, koji je ocijenio da je takav odabir posljedica ili namjerne provokacije ili potpunog neznanja organizatora. Izvedbu je ranije opisao kao "iznimno neprimjerenu i neukusnu" te zatražio objašnjenje Europske komisije.
Pjesma iz vremena Miloševićeva uspona
Pjesma "Oj, Kosovo, Kosovo", poznata i po početnim stihovima "Sa Kosova zora sviće", utemeljena je na srpskom nacionalnom i vjerskom narativu prema kojemu je Kosovo povijesna kolijevka srpske državnosti i pravoslavlja, piše Radio Slobodna Europa.
Njezin nastanak vremenski se podudara s usponom Slobodana Miloševića i razdobljem intenzivne nacionalističke mobilizacije u Srbiji. Milošević je obilježavanje 600. obljetnice Kosovske bitke iskoristio za jačanje svoje političke moći, u vrijeme kada je Kosovu ukinuta dotadašnja autonomija. Time su dodatno produbljene političke i međuetničke napetosti u tadašnjoj Jugoslaviji, uoči njezina raspada i ratova tijekom devedesetih godina.
Forum o proširenju bez predstavnika kosovskih institucija
Forum o proširenju, koji se ove godine održava drugi put, godišnji je skup Europske komisije posvećen budućnosti proširenja Europske unije. Domaćica je povjerenica Marta Kos, a okuplja visoke dužnosnike EU-a, političke čelnike zemalja kandidatkinja te predstavnike civilnog društva, gospodarstva i akademske zajednice.
Među temama su proširenje, reforme, sigurnost, gospodarski rast i dobrosusjedski odnosi. Među govornicima je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, uz druge europske i regionalne dužnosnike.
Ovo je druga godina zaredom da na forumu nema predstavnika kosovskih institucija. S druge strane, na događaj su pozvani i predstavnici studentske liste iz Srbije, koja je pobijedila na izborima 25. listopada, čime je okončana četrnaestogodišnja vlast Srpske napredne stranke i bivšeg predsjednika Aleksandra Vučića.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare