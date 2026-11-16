"Što se tiče sinoćnjeg koncerta, žalim što su glazbenici odabrali tu pjesmu. Ona dotiče osjetljive teme, osobito s obzirom na bolnu povijest i različita iskustva zajednica na Kosovu – što je nešto s čime su ljudi iz tog područja dobro upoznati", rekla je Kos u ponedjeljak odgovarajući na novinarsko pitanje.